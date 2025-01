"Como posso jogar na Índia?" Virat Kohli perguntou por um garoto do Treinamento do Troféu Ranji. Respostas das estrelas: "Você tem que …"

Exatamente às 9h, quando seu jato preto do Porsche aumentou o solo “Virender Sehwag Gate” Feroz Shah Kotla, foi um retorno para casa para seu próprio Virat Kohla em Delhi, que verificou o treinamento com uma equipe de primeira taxa. Com exceção do Pacer Navdeep Samini, todos os 18 membros da equipe de Délhi permaneceram apenas na televisão e cresceram, ouvindo as histórias de “Checie”, talento do querubim, tornou -se o críquete “rei do” indiano.

Nos últimos 15 anos, Delhi se tornou uma memória vaga porque se transformou na marca mais lucrativa em um críquete global, o rosto que a ICC vendeu na apresentação da oferta olímpica.

Na segunda -feira, ele esteve em sua cidade natal por cerca de três horas e hipnotizou todos por perto. Independentemente de jovens jogadores sensíveis ou treinador experiente Sarandeep Singh, ou o treinador de Bantu Singh Plink – todos aparentemente queriam estar perto dele.

Embora seja um meio de tudo, o ex-Szyper da Índia parecia mais confortável com seu ex-treinador sub-19, Mahesh Bhati, que também é o gerente administrativo dessa equipe.

Todo mundo sombreou o ícone, como se fosse um evento. As partidas do troféu Ranii são cobertas pelo grupo selecionado de grilos fiéis em casa, mas na segunda -feira os números são triplicados.

Todo movimento “rei” foi seguido. Dois treinadores – Sarandeep e Bantu – estavam ao seu lado o tempo todo, e fotógrafos ou cinegrafistas seriam difíceis de editá -los da moldura.

“Lembro que ele era Ajit Chaudhary, uma vez gerente da banda Delhi Raniji, que o chamou de” Cheit “nos anos 2006-07”, secretário de DDCA Ashok Sharma, com amor chamado “Mama” com amor, ele se lembrava de como Se fosse ontem.

Ele viu Kohli, desde que veio aqui para os ensaios sub-15.

A emoção é tangível e não é de surpreender que o Jiocinema, que não tenha enviado um jogo de streaming anteriormente, estabeleça o mesmo. O poder de Virat Kohli e Biznes TRP é uma partida feita no céu.

Treinamento

Foi uma oportunidade de lembrar para Sanat Sangwans, Arpit Ranas e Siddhant Shharas, mas para Kohla era um negócio como sempre. Parecia que ele deixou a estrela do lado de fora do chão e apareceu como seu próprio “Virat Bhaiya”.

O aquecimento de 35 minutos antes da partida final insignificante contra o trilho foi a mais longa, que a equipe mais antiga lançou em relaxamento antes da sessão da rede.

Houve uma partida de futebol de 15 minutos e ele tinha vários sprints à direita, também desfrutando de risadas ou dois.

Mas quando a sessão da rede começou, o rosto do jogo foi ativado.

Ele foi silenciosamente para a rede, onde o capitão Ayush Badoni piscou.

Vendo Kohli, caminhando em direção à rede, Badoni estava claramente ciente antes de Kohli lhe dizer: “Ayush foi piscada por Karle, Phir Dono Switch Karyke Karenge (Ayush ainda está corando. Depois de algum tempo, uma mudança de morcegos)”. Anteriormente, para tornar Badoni confortável, ele também recusou os capitães, como Rishabh Pant no último jogo, e Rohit Sharma para Mumbai.

Ele passou quase uma hora nas redes. Inicialmente, ele fez lances nos quais estava constantemente jogando.

Quando ele bateu o suficiente, Kohli entrou na Rede de Spinners, onde enfrentou Tagi Sharp e Sumit Mathur com os braços esquerdos. Algumas bolas agarraram e pararam, mas não havia muita mordida no boliche.

Ditto para Parsers Navdeep Saini, Grewal, Rahul Gehot e Siddhan Sharma.

Ao contrário da Índia, Kohli quase não parecia inquieto, apesar de praticar deixar muitos suprimentos. Do troféu dos campeões ao virar da esquina, Kohli tentou jogar muito ao lado da linha de suprimentos.

Recentemente, ele se concentrou no jogo traseiro e tenta aumentar sua gama de fotos quadradas do portão. É claro que, antes de tentar nos campeões do troféu, o críquete doméstico é um bom terreno para o “episódio piloto”.

“Ele ficou muito satisfeito com a superfície. Ele disse: Exercite o portão, tira central tudo é da mais alta qualidade. Eu disse a ele que designei nosso jovem curador Ankit Datty. Ele disse:Bhaiyya mazaa aa gaya pisca kark. KAL PHIR AAOONGA PLINHABhati disse.

Conselho para o Little Kabir e seus companheiros de equipe

O quarto aluno padrão de Kabir veio com o esboço de “Tio Virata”, que já tocou o críquete de Delhi Sub-17 e Sub-19 com seu pai Shevez durante o dia.

“Tivemos um morcego com BDM e fomos juntos para escolher morcegos. Somos amigos há muito tempo “, disse Shávez.

Quando Kabir foi perguntado sobre sua conversa com Kohla, ele disse: “Perguntei -lhe como tocar na Índia? Ele disse: “Você tem que se exercitar muito. E não deve ser seu pai que diz para você praticar. Eu deveria dizer papai, eu tenho que ir ao exercício.