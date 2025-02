Como previsão de Mônaco vs Benfica, alinhamentos, apostas e dicas de probabilidades

Os anfitriões recebem o SL Benfica no concurso da UCL.

Como Mônaco, ele está pronto para receber o Benfica por sua fase de primeira linha da fase de playoff da UEFA Champions League 2024-25. Mônaco terminou sua fase da UCL League em 17º lugar, já que eles só conseguiram vencer quatro jogos dos oito jogados. É por isso que eles precisam competir no estágio do playoff. O Benfica terminou uma posição acima do Mônaco devido a uma melhor diferença de gols.

Como Mônaco estará em casa, mas ele terá pouca confiança. Eles perderam os dois últimos jogos da UCL e da LIGUE 1. As apostas aqui serão altas quando chegarem à batalha contra o Benfica. Não será um concurso fácil.

O SL Benfica está trabalhando decentemente na liga de Portugal, mas seus desempenhos médios foram encontrados na fase dos playoffs da temporada de UCL de 2024-25. Sua próxima batalha da Liga dos Campeões, como Mônaco, estará um jogo fora de casa e não será uma questão fácil. Benfica derrotou a Juventus em seu último jogo da UCL, que os manterá um pouco seguro enquanto confronta o lado da Ligue 1.

Começo:

Localização: Mônaco, França

Estádio: Louis II Stadium

Data: quinta -feira, 13 de fevereiro

Horário de início: 01:30 IST; Quarta -feira, 12 de fevereiro: 20:00 GMT / 15:00 ET / 12:00 pt

Árbitro:

VAR: em uso

Forma:

Como Mônaco: Wwlwl

Benfica: llwww

Jogadores para olhar

Maghnes Akliouche (como Mônaco)

O jovem meio -campista desempenhará um papel fundamental como Mônaco em sua próxima partida contra o Benfica. Desde o controle do centro do campo até ser benéfico no ataque, Maghnes Akliouche pode ajudar por ambos os aspectos. Você terá que manter a calma e o composto e ajudará sua equipe a abrir espaços na defesa do oponente.

Vangelis Pavlidis (Benfica)

O atacante da equipe nacional de futebol da Grécia é um jogador muito importante para o Benfica. Na ausência de Angel Di Maria, Vangelis Pavlidis terá que dar um passo à frente e ajudar sua equipe na frente do ataque. Na próxima partida da UEFA Champions League, Vangelis Pavlidis com suas habilidades de gol pode ajudar sua equipe.

Coincidência

Como Mônaco não conseguiu marcar em duas de suas últimas três reuniões com o Benfica na Europa.

O SL Benfica já derrotou o Mônaco na fase da liga da UCL nesta temporada.

Como Mônaco teve apenas uma vitória na Liga dos Campeões por causa de uma oposição portuguesa.

Como Monaco vs Benfica: Dicas de apostas e probabilidades

Benfica para ganhar @2/1 Betfair

Objetivos inferiores a 3,5 a 10/11 ladbrokes

Mika Biereth para marcar @11/2 Skybet

Lesões e notícias do equipamento

Os anfitriões como Mônaco estarão sem os serviços de Folarin Balogun e George Ilenikhena para sua próxima reunião devido a ferimentos.

SL Benfica não terá Angel Di Maria, Manu, Alexander Bah, Arthur Cabral e Renato Sanches para sua próxima partida enquanto eles são feridos

Cabeçalho

Total de correspondências: 4

Como Mônaco venceu: 0

Benfica Won: 3

Desenhos: 1

Alinhamentos previstos

Como o alinhamento previu de Mônaco (4-4-2)

Majecki (GK); Vanderson, Kehrer, Mawissa, Henrique; Akliouche, Zakaria, Magassa, Minamino; Biereth, Embolo

Benfica prevê o alinhamento (4-3-3)

Trubin (GK); Araujo, Silva, Otamendi, Carrera; Aursnes, Jorge Silva, Kokcu; ATUROGLU, PAVLID, SCHJELDERUP

Previsão de coincidências

O Benfica pode terminar como o melhor lado como Mônaco aqui. O lado da Ligue 1 ganhou apenas uma única saída contra um oponente português na Europa.

Previsão: como Mônaco 1-2 Benfica

Detalhes da transmissão

Índia – Sony Liv, Sony Sports Network

Reino Unido – TNT Sports

NÓS – Fubo TV, CBS Sports Network

Nigéria – Supersport Máximo 3, DSTV agora

