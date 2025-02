Como previsão de Roma vs Napoli, alinhamentos, apostas e dicas de probabilidades

Giallorossi para lutar contra os líderes da série Nápoles em casa.

Como Roma está pronto para receber os líderes da Liga Napoli em seu próximo jogo da série a 3 de fevereiro. Este será um choque importante para os visitantes, pois eles estarão interessados ​​em manter essa vantagem da Série A com eles. Como Roma não tem a melhor temporada e está no nono lugar após apresentações medíocres.

Os anfitriões Roma vêm após uma vitória fácil sobre Udinese em seu último jogo da Série A e também uma vitória sobre Frankfurt em seu último jogo de Uuel. Como Roma terá confiança nessa correspondência de alta tensão. No entanto, os anfitriões têm possibilidades muito baixas para garantir um ponto aqui, porque Napoli está voando e está em uma sequência de vitórias.

Napoli vem após uma vitória fácil sobre a Juventus em seu último jogo da liga. Outra vitória os manterá confortavelmente no topo. Eles não podem se dar ao luxo de perder aqui. A Inter Milan está perto de Napoli na classificação e pode até tirar a frente se suas estrelas estiverem perfeitamente alinhadas.

Começo:

Segunda -feira, 3 de fevereiro, 01:15 ISTH

Localização: Estádio Olímpico, Roma, Itália

Forma:

Como Romaní: Dwlww

Solols: Wantwa

Jogadores para olhar

Paulo Dybala (como Roma)

Como Roma terá que confiar no fim argentino Paulo Dybala para atuar em sua próxima partida crucial contra Napoli. Dybala pode avançar para a ocasião e ajudar ao lado da frente do ataque. Será muito perigoso, pois sua posição natural da asa e também pode marcar gols com suas habilidades.

Rmunuk uai (naopoo)

A equipe nacional de futebol da Bélgica é letal para o Napoli começar. Com suas habilidades de ataque, Romelu Lukaku pode marcar gols. Seu fim tem sido um pouco pobre, mas é sempre uma ameaça à defesa toda vez que está no ataque. Com sua imensa força, você pode encontrar espaços na área de penalidade de sua oposição.

Romelu Lukaku recebe um gol em sua estréia em Napoli 💥 uma grande equalização aos 92 minutos, quando Napoli voltou para derrotar Parma por 2-1 no tempo de detenção pic.twitter.com/ofwsecvudu – B/R Football (@brfootball) 31 de agosto de 2024

Coincidência

Napoli está invicto em nove dos últimos 10 jogos da Série A contra Roma.

Eles estão atualmente em uma sequência de sete jogos de vitória na série A.

Os Romani estão invictos nos últimos seis jogos da liga.

Como Roma vs Napoli: Conselhos de apostas e probabilidades

Coincide para terminar em um empate @9/4 Skybet

Objetivos abaixo de 2.5 @4/5 Bet365

Romelu Lukaku para marcar @6/1 Skybet

Lesões e notícias do equipamento

Mathias Olivera não fará parte da equipe de Napoli porque está atualmente ferida.

Como Roma tem todos os seus jogadores prontos para seu próximo confronto contra o Napoli na série A.

Cabeçalho

Total de correspondências: 39

Como Roma venceu: 15

Napoli venceu: 15

Desenhos: 9

Prever a linha

Como Roma previu o alinhamento (3-4-2-1)

Swill (GK); Mancini, humels, ativos; Saeelamakers, Paraíso, Connese, Tassende; Dybala, revelando; Dovbyk

Napoli previu o alinhamento (4-3-3)

Meret (GK); Em Lorenzo, Rrahmani, Juan, Spinazzola; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Nere

Previsão de coincidências

O concurso Roma vs Napoli Series A deve terminar com um empate com os dois lados, garantindo um ponto cada.

Previsão: como Roma 1-1 Napoli

Detalhes da transmissão

Índia – Galáxia Racer (GXR) Mundo

Reino Unido – TNT Sports 2

EUA.

Nigéria – SuperSport, DSTV

Para mais atualizações, siga Khel agora em FacebookAssim, Twittere Instagram; Baixe o Khel agora Aplicação Android qualquer Aplicação de iOS e junte -se à nossa comunidade em Telegrama.