Como Schröder ajudou o ex-guerreiro DiVincenzo a sair da crise apareceu originalmente em Área da baía esportiva da NBC

Dennis Schröder ajudou a remodelar a perspectiva do ex-armador do Warriors, Donte DiVincenzo, depois que ele foi negociado com o Minnesota Timberwolves na véspera da temporada da NBA.

DiVincenzo revelou em um entrevista exclusiva com Jon Krawczynski do The Athletic que trocou mensagens com Schröder no início desta temporada, depois que este último foi negociado com o Golden State.

“Ele foi fácil com suas palavras”, disse DiVincenzo a Krawczynski. “Ele disse que é difícil. Você apenas tem que sair e fazer isso. Não importa onde você esteja, seja você mesmo e faça. Você se olha no espelho e diz: ok, a situação é a situação. Vamos deixar o ano passado passar. “Este ano é este ano.”

DiVincenzo foi um componente-chave do New York Knicks na última temporada, ajudando o time a chegar aos playoffs da Conferência Leste. Embora se esperasse que ele contribuísse novamente para os Knicks nesta temporada, ele fez parte do grande comércio Karl-Anthony Towns dois dias antes do início do campo de treinamento. Seu início de temporada foi difícil, pois ele lutou para se adaptar a um novo time, mas graças ao apoio de Schröder, ele está começando a se parecer com o que era antes.

O jogador de 27 anos passou uma temporada com os guerreiros durante a temporada 2022-2023 da NBA antes de concordar com um contrato de quatro anos no valor de US$ 50 milhões com os Knicks.

Schröder ainda está se adaptando ao Golden State desde que chegou em um negociar com o Brooklyn Nets. Embora às vezes ele tenha mostrado brilhantismo, ele e os Warriors estão atolados em uma crise prolongada de mediocridade.

Com 16-15 anos, o Golden State ainda está na disputa por uma vaga nos playoffs da Conferência Oeste, mas a margem de erro é muito pequena para o resto da temporada. Esperançosamente, Schröder poderá canalizar DiVincenzo e encenar seu próprio retorno com sua nova equipe.

Baixe e acompanhe o podcast Dubs Talk