Como se saiu a Índia no ciclo 2023-25 ​​do ICC World Test Championship?

A Índia foi eliminada do ICC WTC 2023-25.

A jornada da seleção indiana de críquete no ICC World Test Championship (WTC) 2023-25 ​​​​chegou ao fim após a derrota por 3-1 no Border-Gavaskar Trophy (BGT) 2024-25.

Com uma derrota no Teste de Sydney, as chances da Índia de chegar à terceira final consecutiva do WTC foram por água abaixo, já que a Austrália se juntou à África do Sul como finalista do ICC WTC 2023-25. Eles jogarão o confronto de cúpula em junho, no Lord’s.

A Índia tem decepcionado neste ciclo – disputou 19 partidas neste ciclo. Destes, venceram nove, perderam oito e empataram dois. Em suas seis séries de testes neste ciclo, a Índia venceu três, perdeu duas e empatou uma.

A primeira série de testes da Índia no ciclo 2023-25 ​​foi nas Índias Ocidentais, onde venceu por 1 a 0; A Índia teve a chance de vencer o segundo teste dessa série devido à chuva. Eles então viajaram pela África do Sul para uma série de dois testes, que terminou em 1-1.

Em casa, a Índia derrotou a Inglaterra por 4 a 1 e Bangladesh por 2 a 0, mas sofreu uma surpreendente derrota por 0 a 3 para a Nova Zelândia. Eles perderam por 3 a 1 para a Austrália na última série deste ciclo. Eles acabaram com um PCT de 50.

ICC WTC 2023-25: Mais corridas para a Índia

O abridor Yashasvi Jaiswal foi o maior artilheiro da Índia no ciclo ICC WTC de 2023-25, com 1.798 corridas com uma média de 52. O canhoto marcou quatro séculos, incluindo duas centenas e cem em Perth.

Depois de Jaiswal está Shubman Gill, que marcou 972 corridas aos 37 anos e três séculos. O terceiro da lista é o capitão Rohit Sharma com 864 corridas e uma média de apenas 28. Virat Kohli com 751 corridas e Rishabh Pant com 677 corridas completam os cinco primeiros.

Mais corridas para a Índia no ciclo ICC WTC 2023-25 ​​​​:

Yashasvi Jaiswal – 1798 corridas Shubman Gill – 972 corridas Rohit Sharma – 864 corridas Virat Kohli – 751 Calça Rishabh – 677 corridas

ICC WTC 2023-25: Maior número de postigos para a Índia

O lançador rápido Jasprit Bumrah acertou 77 postigos em 15 partidas neste ciclo do WTC com uma média de 15, com cinco lances de cinco postigos em seu nome. 32 de suas terras vieram no BGT 2024-25. Atrás de Bumrah está Ravi Ashwin, com 63 postigos às 24h55. Ashwin desistiu da série intermediária internacional na Austrália.

Ravindra Jadeja, que conquistou 55 postigos, é o terceiro nesta lista, seguido por Mohammed Siraj, que conquistou 48 postigos, e Kuldeep Yadav, que conquistou 22 postigos.

A maioria dos postigos para a Índia no ciclo ICC WTC 2023-25 ​​​​:

Jasprit Bumrah – 77 postigos Ravi Ashwin – 63 postigos Ravindra Jadeja – 55 postigos Mohammed Siraj – 48 postigos Kuldeep Yadav – 22 postigos

