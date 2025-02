Como um professor de Miami está marcando grande com o currículo centrado na NFL: “As lições vão além da grelha”

Imagine ser um aluno da terceira série e ter que incorporar o NFL nas tarefas e na tarefa da sua sala de aula. Isso nada mais é do que um sonho para a maioria das crianças, mas é a realidade da classe Mary Crippen na Pinecrest Elementary em Pinecrest, Flórida.

Crippen, um grande fã dos Miami Dolphins, obteve um grande número de seguidores no Tiktok, documentando seu currículo centrado na NFL para outros. Em 2023, ela e seus alunos se tornaram virais enquanto rastreiam a busca pelo receptor aberto da colina Dolphins Tyreek de 2.000 jardas de recepção.

A viagem inteira começou quando Crippen começou a ensinar a terceira série há alguns anos. Ela notou um interesse real pelo esporte entre seus alunos, e isso lhe deu uma idéia. Portanto, nasceu “nfelementary”.

“Três anos atrás, quando me mudei para o terceiro grau, realmente notei uma paixão pelo esporte”, disse Crippen. “E eu sou apaixonado pelos Dolphins de Miami. Quando notei que nas crianças elas também tinham paixão, pensei: ‘Descobri como fazer isso'”.

Em 2024, a aposta aumentou e fez com que cada um de seus alunos escrevesse um Equipe da NFL O segundo dia de aula. A partir daí, os estudantes seguiram suas respectivas equipes ao longo da temporada, e Crippen conversou com a CBS Sports sobre a experiência única.

Crippen usou a NFL para fazer matemática, geografia, ortografia e escrita mais saborosa para seus alunos. Além das disciplinas escolares típicas, os alunos também poderiam aprender algumas lições fora do campo sobre perseverança e determinação.

“O futebol é muito mais que o X e o O”, disse Crippen. “As lições vão além da grelha, e essa é a nossa parte favorita.”

Se estivesse lá onde a história terminou, teria sido um sucesso. Faça com que os alunos da terceira série se envolvam com as lições da escola é um desafio, e Crippen empolgado em aprender todos os dias. No entanto, o perfil de Tiktok de Crippen continuou a explodir, e seus alunos receberam muitas surpresas ao longo da temporada.

Depois de escrever suas equipes, cada aluno teve que escrever uma carta para essa franquia como parte de um experimento de escrita. As equipes não apenas obtiveram esses cartões, mas começaram a enviar pacotes de atenção e estavam cheios de lembranças e roupas para a classe.

As surpresas continuaram chegando. Patrick Mahomes gritou ao aluno encarregado de seguir os chefes de Kansas City. Ele Eagles Philadelphia autografou uma bola Para outro aluno. A turma recebeu uma visita da ala do golfinho Jonnu Smith.

O “NFelementary” de Crippen foi uma vitória com seus alunos, mas também tirou muita experiência.

“O que eu gosto de ser o professor são as crianças”, disse Crippen. “Eles trazem muita vida e alegria, e me permitem crescer quando adulto, porque estou aprendendo com eles”.