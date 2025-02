Como ver 2025 NASCAR Daytona 500

O 67º Daytona 500 anual ocorrerá no Daytona International Speedway neste fim de semana, eis como ver. (James Gilbert/Getty Images)

O Daytona 500 é uma das corridas da NASCAR do ano do ano e mais ilustre do ano, e as festividades em Daytona International Speedway ocorrerão durante toda a semana no período anterior à Grande Carreira do Domingo. O Daytona 500 marca o início das 36 corridas da série da Copa durante as próximas 38 semanas, e você pode ver a semana inteira de ação de corrida começando com práticas e classificação hoje até sábado. O evento principal, o Daytona 500 de 200 voltas, será transmitido na Fox neste domingo às 14:30 ET. Tudo o que você precisa saber sobre o cronograma deste fim de semana e como ver Daytona 500 na televisão e transmissão está abaixo.

Como ver Daytona 500:

Data: Domingo 16 de fevereiro de 2025

Tempo: 14:30 e

Localização: Daytona International Speedway, Daytona, FL

Canal de televisão: Raposa

Transmissão: Fubo, Directv, Hulu, Sling TV, TV do YouTube

Que canal é The Daytona 500 em?

O Daytona 500 será transmitido ao vivo pela Fox.

Onde transmitir o Daytona 500:

Você pode ajustar plataformas de transmissão da FOX, como o Hulu com TV ao vivo, Fubo, DirecTV e Sling. Vários dos Daytona Speedweeks que levam ao Daytona 500 serão transmitidos no FS1, FS2 e CW, o último dos quais transmite toda a série Xfinity nesta temporada. Esses canais estão disponíveis nas mesmas plataformas de transmissão. Um cronograma de visualização completo está abaixo.

Daytona Speedweeks:

Existem muitos eventos no Daytona International Speedway antes da corrida Daytona 500 Domingo. Aqui está o calendário para tudo o que acontece em Daytona Speedweeks de quarta -feira, 12 de fevereiro a domingo, 16 de fevereiro.

Quarta -feira, 12 de fevereiro

Prática de abertura da NASCAR Cup Series: 10:05 – 10:55 (FS1)

Qualificação de carro único da série NASCAR Cup (uma volta, duas rodadas): 20:15 (FS1)

Quinta -feira, 13 de fevereiro

Sexta -feira, 14 de fevereiro

NASCAR Xfinity Series Practice: 16:35 (a CW)

NASCAR Cup Series Practice: 17:35 (FS1)

RACE DE FLORIDA 250 CURCIMA SERIES (100 voltas): 19:30 (FS1)

Sábado, 15 de fevereiro

NASCAR XFINITY Series Qualificação: 10h (a CW)

Ark Menards Series 200 Race (80 voltas): 12:00 (Fox)

Prática final da série NASCAR Cup: 15:05 (FS2)

United Rentals 300 Xfinity Series Race (120 voltas): 17:00 (CW)

Domingo 16 de fevereiro

Outras maneiras de ver a NASCAR sem um cabo: