Como ver a Série A em Paramount+: Juventus vs. Inter na ação da ação do fim de semana de Derby D’Italia

A temporada de 2024-25 da Serie A está em pleno andamento, já que os gigantes habituais pretendem lutar pelo título, enquanto outros clubes esperam que possam alcançar o que Bolonha fez na última temporada e surpreendentemente se qualifica para a Liga dos Campeões. Inter e Napoli parecem os favoritos para vencer a liga no papel, mas equipes como Atalanta e Lazio esperam estragar a festa no que está se tornando outra campanha emocionante.

Jogo da semana: Juventus vs. Inter

O derby da Itália entre a Juventus e a Inter ocorrerá neste domingo no Allianz Stadium em Turim, já que a Inter tenta vencer a equipe treinada por Thiago Motta para fechar a lacuna com Napoli, que enfrenta Lazio no sábado. A Juventus, por outro lado, procura entrar nos quatro primeiros da série italiana a se classificar para a próxima edição da Liga dos Campeões da UEFA. Este é o jogo que você não pode perder neste fim de semana na Itália.

Data: Domingo 16 de fevereiro | Tempo: 14:45 e

Domingo 16 de fevereiro | 14:45 e Localização: Allianz Stadium – Turim, Itália

Allianz Stadium – Turim, Itália Transmissão ao vivo: Paramount+

Paramount+ Ímpar: Juventus +233; Desenhe +300; Inter +123

Pulisic e AC Milan para enfrentar Hellas Verona

No sábado, o AC Milan receberá Hellas Verona em San Siro, buscando se recuperar após a decepcionante derrota por 1 x 0 contra o Feyenoord na Liga dos Campeões. Enquanto a equipe treinada pela Sergio Concicao precisará cancelar o resultado da primeira mão na terça -feira em Milão, a USMNT Christian Pulisic também precisa de uma reação após um desempenho europeu decepcionante.

Data : Sábado, 15 de fevereiro | Tempo : 14:45 e

: Sábado, 15 de fevereiro | : 14:45 e Localização : San Siro– Milão, Itália

: San Siro– Milão, Itália Transmissão ao vivo: Paramount+

Paramount+ Ímpar: AC Milan -319; Desenhe +425; Hellas Verona +800

Napoli Key Game

Um dia antes do jogo da Inter, o Napoli tentará vencer um jogo difícil contra o Lazio no estádio olímpico em Roma. Os homens de Antonio Conte, se vencerem, pressionarão os Nerazzurri que enfrentam a Juventus no domingo, mas precisam enfrentar Lazio, uma das melhores equipes italianas nesta temporada, ao lado da corrida por um lugar entre os quatro primeiros.

Data : Sábado, 15 de fevereiro | Tempo 12:00

: Sábado, 15 de fevereiro | 12:00 Localização : Estádio Olímpico – Roma, Itália

: Estádio Olímpico – Roma, Itália Transmissão ao vivo: Paramount+

Paramount+ Ímpar: Lazio +165; Desenhar +220; Nápoles +170

Como ver: dia 25

Todos os tempos dos EUA/Leste

Sexta -feira, 14 de fevereiro

Bolonha vs. Torino, 14:45 (Paramount+)

Sábado, 15 de fevereiro

Atalanta vs. Cagliari, 9h (Paramount+)

Lazio vs. Nápoles, 12:00 (Paramount+)

AC Milan vs. Hella Verona, 14:45 (Paramount+)

Domingo 16 de fevereiro

Fiorentina vs. AS: 6:30 da manhã (Paramount+)

Monza vs. LECCE, 9:00 (Paramount+)

Udinese vs. Empoli, 9h (Paramount+)

Parma vs. Como Romaní, 12h (Paramount+)

Juventus vs. Inter 14:45 (Paramount+)

Segunda -feira, 17 de fevereiro

Gênova vs. Venezia, 14:45 (Paramount+)