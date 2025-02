Como ver Arkansas Pine Bluff Lions Dourado vs. Miss Valley State Delta Devils: Informações ao vivo da NCAA Basketball, canal de televisão, tempo de início, probabilidades de jogo

Relatório de tempo parcial

Miss Valley State está na estrada, mas não procura pior para o desgaste. Eles saltaram em uma rápida vantagem de 33-29 contra o Arkansas Pine Bluff.

Miss Valley State entrou no confronto com 12 perdas consecutivas e está a caminho de fazê -lo 13. As coisas ou o Arkansas Pine Bluff mudam lhes darão outra perda? Só o tempo dirá.

Quem está tocando

Miss Valley State Delta Devils @ Arkansas Pine Bluff Golden Lions

Registros atuais: Miss Valley State 2-19, Arkansas Pine Bluff 3-17

Como olhar

O que saber

Miss Valley State tem 2-8 contra o Arkansas Pine Bluff desde janeiro de 2020, mas eles terão a oportunidade de fechar um pouco a lacuna no sábado. Ambos enfrentarão uma batalha da SWAC às 18h30 ET na arena Ho Clemmons. O Delta Devils pode querer um pequeno adesivo para isso, já que a equipe deu 19 derrotas na segunda -feira.

Miss Valley State vai ao jogo de sábado em busca de uma grande mudança no impulso depois de deixar seu décimo segundo jogo consecutivo na segunda -feira. Eles acabaram no lado errado de um dinheiro de 63-42 nas mãos do sul dos EUA. Os demônios do delta certamente estavam cientes de sua desvantagem na propagação do ponto, mas o conhecimento anterior não fez nada para evitar o resultado.

Enquanto isso, o recente remendo áspero de Arkansas Pine Bluff ficou um pouco mais difícil na segunda -feira, após sua sétima derrota consecutiva. Eles levaram um golpe de 81-77 para a coluna de perdas nas mãos do estado de Grambling.

A derrota do estado de Miss Valley reduziu seu recorde em 2-19. Quanto ao Arkansas Pine Bluff, sua perda reduziu seu recorde para 3-17.

Enquanto as duas equipes descem para seus fãs em suas últimas saídas, ambas ainda cobertas. No futuro, o Arkansas Pine Bluff é o favorito disso, já que os especialistas esperam vê -los por 12,5 pontos. Este concurso será o 13º consecutivo do estado de Miss Valley como o desamparado (até agora nesta seção, eles são 4-8 contra a propagação).

Miss Valley State ficou aquém contra o Arkansas Pine Bluff em seu confronto anterior em março de 2024, caindo 78-69. Miss Valley State pode vingar sua derrota ou a história é condenada a se repetir? Vamos descobrir isso em breve.

Chance

Arkansas Pine Bluff é um ótimo favorito de 12,5 pontos contra o estado de Miss Valley, de acordo com o último Probabilidades de basquete universitário.

As probabilidades estavam alinhadas com a comunidade de apostas neste caso, desde que o jogo abriu como uma extensão de 12,5 pontos e ficou lá.

O Over/Under é de 145,5 pontos.

Ver Seleções de basquete universitário Para cada jogo, incluindo isso, do modelo avançado de computador da Sportsline. Obtenha seleções agora.

História da série

Arkansas Pine Bluff venceu 8 de seus últimos 10 jogos contra o Miss Valley State.