Como ver Bowling Green Falcons vs. Rockets de Toledo: canal de televisão, informações de transmissão ao vivo da NCAA Basketball, horário de início

Quem está tocando

Toledo Rockets @ Bowling Green Falcons

Registros atuais: Toledo 10-8, Bowling Green 7-11

Como olhar

Quando: Sexta -feira, 24 de janeiro de 2025 às 18:00 ET

Sexta -feira, 24 de janeiro de 2025 às 18:00 ET Onde: Stroh Center – Bowling Green, Ohio

Stroh Center – Bowling Green, Ohio TV: CBS Sports Network

CBS Sports Network Continuar: CBS Sports Application

CBS Sports Application Veja a televisão conectada: CBS Sports Application em Ano e Fire TV

CBS Sports Application em Ano e Fire TV Transmissão ao vivo: CBSSports.com qualquer FUBOTV (Tente gratuitamente. Restrições regionais podem ser aplicadas).

O que saber

Temos outro emocionante confronto americano a tempo, já que o Bowling Green Falcons e o Toledo Rockets estão prontos para se curvar às 18:00 ET na sexta -feira no Stroh Center. Os Falcons são pagos com um músculo ofensivo, uma vez que tiveram uma média de 76,6 pontos por jogo nesta temporada.

Na terça-feira, Bowling Green não pôde dirigir Miami (Ohio) e caiu 84-76. Os Falcons já levaram um ‘L’ em jogos consecutivos.

No entanto, a perda não conta a história toda, já que vários jogadores tiveram bons jogos. Um dos mais ativos foi Javontae Campbell, que registrou 14 pontos, além de três assaltos. Jamai sentiu que ele era outro jogador -chave, já que fez os 6 chutes que acumulou 15 pontos mais seis rebotes.

Os especialistas previram um jogo fechado e uma vitória para Toledo na terça -feira, mas estavam errados. Sua derrota esmagadora 83-64 contra o estado de Kent pode mantê-los por um tempo.

A perda de Toledo não deve obscurecer as performances de Javan Simmons, que tinha 7 por 9 no caminho para 19 pontos mais sete rebotes, e Sonny Wilson, que tinha 8 por 14 a caminho de 19 pontos.

A derrota de Bowling Green reduziu seu recorde para 7-11. Quanto a Toledo, sua perda terminou uma sequência de três vencedores em casa e os deixou 10-8.

É provável que uma ofensiva de alto desempenho esteja na agenda, pois ambos são um dos maiores equipes da liga. Bowling Green não teve problemas para fazer upload do placar nesta temporada, tendo em média 76,6 pontos por jogo. No entanto, não é como as lutas de Toledo nesse departamento, pois elas têm uma média de 77,5. Com as duas equipes tão facilmente capazes de colocar pontos, a única pergunta que resta é quem pode executar a pontuação mais alta.

Bowling Green derrotou Toledo 76-68 quando as equipes jogaram pela última vez em fevereiro de 2024. Desta vez, Bowling Green repetirá seu sucesso, ou Toledo tem um plano de jogo melhor? Vamos descobrir isso em breve.

História da série

Toledo venceu 6 de seus últimos 10 jogos contra o Bowling Green.