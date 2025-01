Como ver Cal-Baker. Roadrunners vs. Cal Poly Mustangs: Broadcast Live, canal de televisão, hora de início para o jogo de basquete da NCAA na quinta -feira

Quem está tocando

Cal Poly Mustangs @ Cal-Baker. Roadrunners

Registros atuais: Cal Poly 7-14, Cal-Baker. 10-11

Como olhar

O que saber

Cal Poly é 0-10 contra Cal-Baker. Desde dezembro de 2018, mas as coisas podem mudar na quinta -feira. Ambos enfrentarão uma batalha do Big West às 21:30 ET no Icardo Center. Os Mustangs são pagos com um músculo ofensivo, uma vez que tiveram uma média de 79,1 pontos por jogo nesta temporada.

Tendo lutado com sete derrotas seguidas, Cal Poly finalmente mudou as coisas contra o LBSU no sábado. Eles partiram com uma vitória de 78 a 69 sobre a praia.

Embora vencessem, Cal Poly lutou para trabalhar juntos e terminou o jogo com apenas seis assistências. Essa é a menor quantidade de assistências desde março de 2024.

Enquanto isso, a propagação do ponto pode ter favorecido o Cal-Baker. No último sábado, mas o resultado final não é. UC Riverside 83-79 caiu. Os Roadrunners não tiveram muita sorte com os Highlanders recentemente, desde que a equipe ficou aquém do último duas vezes que se conheceram.

A vitória de Cal Poy terminou uma seca de três jogos em casa e atingiu até 7-14. Quanto ao Cal-Baker.

Cal Poly espera superar as chances de quinta -feira, já que os especialistas pensam que têm como objetivo uma perda. Os traigadores que os coletam contra a propagação têm alguma confiança (para colocá -la gentilmente), já que a equipe está sentada em uma sequência de seis jogos de não cobrir quando joga na estrada.

Enquanto apenas Cal-Baker. Ele cuidou de seus fãs da última vez que jogaram, nenhuma das equipes conseguiu cobrir. Olhando para o futuro, Cal-Baker. É o favorito nisso, já que os especialistas esperam vê -los vencer por 3,5 pontos. É possível que valha uma aposta rápida, pois eles tenham cobrindo a propagação das últimas quatro vezes que Cal Poly jogou.

Chance

Calas. É o favorito de 3,5 pontos contra Cal Poly, de acordo com o último Probabilidades de basquete universitário.

As probabilidades tinham uma boa idéia da linha para isso, desde que o jogo abriu com os Roadrunners como o favorito de 2,5 pontos.

O Over/Under é de 157,5 pontos.

Ver Seleções de basquete universitário Para cada jogo, incluindo isso, do modelo avançado de computador da Sportsline. Obtenha seleções agora.

História da série

Calas. Ele venceu todos os jogos que jogaram contra Cal Poly nos últimos 7 anos.