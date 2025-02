Como ver Charlotte Hornets vs. Washington Wizards: Informações de transmissão ao vivo da NBA, canal de televisão, tempo de início, probabilidades de jogo

Quem está tocando

Washington Wizards @ Charlotte Hornets

Registros atuais: Washington 7-41, Charlotte 12-34

Como olhar

Quando: Segunda -feira, 3 de fevereiro de 2025 às 19:00 ET

Segunda -feira, 3 de fevereiro de 2025 às 19:00 ET Onde: Spectrum Center – Charlotte, Carolina do Norte

Spectrum Center – Charlotte, Carolina do Norte TV: Fanduel Sn – Charlotte

Fanduel Sn – Charlotte Continuar: CBS Sports Application

CBS Sports Application Transmissão online: FUBOTV (Tente gratuitamente. Restrições regionais podem ser aplicadas).

FUBOTV (Tente gratuitamente. Restrições regionais podem ser aplicadas). Custo do ingresso: $ 2,00

O que saber

Os Washington Wizards estão fazendo uma viagem para enfrentar o Charlotte Hornets às 19:00 ET na segunda -feira no Spectrum Center. O Hornets é preferido, mas as probabilidades não prenderam os Wizards em seu último jogo, talvez o time tenha outro irritante sob a manga.

Depois de lutar com 16 derrotas seguidas, os Wizards finalmente mudaram as coisas contra os Timberwolves no sábado. Eles foram ao topo em uma unha mordendo o Minnesota, passando além de 105-103. Para aqueles que carregam pista em casa, essa é a vitória mais próxima que Washington publica desde 28 de outubro de 2024.

Os Wizards podem atribuir grande parte de seu sucesso a Kyle Kuzma, que registrou 31 pontos junto com oito rebotes. Kuzma teve alguns problemas para encontrar seu equilíbrio contra o Lakers na quinta -feira, então essa foi uma boa mudança.

Enquanto isso, o recente pedaço rude dos Hornets ficou um pouco mais difícil no sábado, após sua quarta derrota consecutiva. Eles caíram logo abaixo das pepitas por uma pontuação de 107-104. A partida fechada foi extra comovente para Charlotte, que quase excedeu um déficit de 17 pontos.

Apesar da perda, o Hornets viu vários jogadores subirem no desafio e fazer peças notáveis. Mark Williams, que perdeu um dobro em 20 pontos e 15 rebotes, foi talvez o melhor de todos. O desempenho de Williams compensou um concurso mais lento contra o Lakers na segunda -feira.

Embora tenham perdido, o Hornets estava trabalhando como unidade e terminou o jogo com 31 assistências. Essa é a maior quantidade de assistências desde dezembro de 2024.

A vitória de Washington encerrou uma seca de 21 jogos na estrada e os coloca em 7-41. Quanto a Charlotte, sua derrota reduziu seu recorde para 12-34.

Enquanto apenas os Wizards cuidaram de seus fãs na última vez em que jogaram, ambas as equipes agradaram os traigadores que cobrem a propagação. Olhando para o futuro, o Hornets é o favorito nisso, já que os especialistas esperam vê -los por quatro pontos. Este concurso será o 48º consecutivo de Washington como o desamparado (até agora nesta seção, eles têm 19-28 contra a propagação).

Os Wizards passaram além do Hornets 113-110 quando as equipes jogaram pela última vez em dezembro de 2024. A revanche pode ser um pouco mais difícil para os Wizards, já que a equipe não terá a vantagem do tribunal em casa neste momento. Vamos ver se a mudança no local faz a diferença.

Chance

Charlotte é o favorito de 4 pontos contra Washington, de acordo com o mais recente Probabilidades da NBA.

As probabilidades tinham uma boa idéia da linha para isso, desde que o jogo abriu com o Hornets como favorito de 3,5 pontos.

O Over/Under é de 217,5 pontos.

História da série

Washington venceu 7 de seus últimos 10 jogos contra Charlotte.