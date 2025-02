Como ver DePaul Blue Demons vs. Seton Fifal Pirates: canal de TV, informações de transmissão de basquete da NCAA ao vivo, horário de início

Quem está tocando

Seton Feal Pirates @ DePaul Blue Demons

Registros atuais: Seton Hall 6-15, DePaul 10-12

Como olhar

Quando: Domingo, 2 de fevereiro de 2025 às 18:00 ET

Domingo, 2 de fevereiro de 2025 às 18:00 ET Onde: Wintrust Arena – Chicago, Illinois

Wintrust Arena – Chicago, Illinois TV: Fox Sports 1

Fox Sports 1 Continuar: CBS Sports Application

CBS Sports Application Transmissão online: FUBOTV (Tente gratuitamente. Restrições regionais podem ser aplicadas).

O que saber

DePaul está em uma sequência de quatro derrotas em casa, Seton Hall, uma sequência de oito derrotas de oito jogos que datam da última temporada, mas o destino de alguém está prestes a mudar de domingo. Ambos enfrentarão uma Big East Battle às 18:00 ET na Wintrust Arena. Como as duas equipes sofreram uma perda em seu último jogo, ambas têm uma pequena motivação adicional nesse confronto.

Na quarta-feira, DePaul não conseguiu dirigir UConn e caiu 72-61. Os Demônios Azuis tiveram uma vantagem antecipada (14 com 7:24 restantes no primeiro trimestre), mas infelizmente eles não conseguiram manter esse impulso.

O lado perdedor foi conduzido por Layden Blocker, que tinha 6 por 8 a caminho de 18 pontos mais cinco rebotes. O desempenho dominante também deu a ele uma nova alta em sua carreira na porcentagem de objetivos de campo (75%).

DePaul lutou para trabalhar juntos e terminou o jogo com apenas sete assistências. Essa é a menor quantidade de assistências desde março de 2024.

Enquanto isso, Seton Hall não teve o suficiente para superar a Providence na terça-feira e caiu 69-67.

No entanto, a perda não conta a história toda, já que vários jogadores tiveram bons jogos. Um dos mais ativos foi o príncipe Aligbe, que tinha 7 por 12 a caminho de 19 pontos mais dois assaltos. Garwey Dual foi outro jogador importante, marcando 13 pontos, juntamente com três assaltos.

A perda de DePaul reduziu seu recorde para 10-12. Quanto ao Seton Hall, sua derrota reduziu seu recorde para 6-15.

Seja atento ao arco no jogo de domingo: DePaul fez com que os chutes profundos parecessem fáceis este ano nesta temporada, depois de ter em média 9,9 três por jogo. No entanto, é uma história diferente para o Seton Hall, pois eles apenas tiveram uma média de 5,8. Dada a vantagem considerável do departamento nessa área, o Seton Hall precisará encontrar uma maneira de fechar essa lacuna.

DePaul ficou aquém contra Seton Hall em sua reunião anterior em 8 de janeiro, caindo 85-80. DePaul terá mais sorte em casa em vez do caminho?

História da série

Seton Hall venceu 8 de seus últimos 10 jogos contra DePaul.