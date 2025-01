Como ver George Mason Patriots vs. Loyola Chi. Ramblers: Informações de transmissão de basquete ao vivo da NCAA, canal de televisão, horário de início, probabilidades de jogo

Quem está tocando

Loyola Chi. Ramblers @ George Mason Patriots

Registros atuais: Loyola Chi. 12-7, George Mason 15-5

Como olhar

O que saber

Temos outro confronto emocionante do Atlântico 10 no tempo como Loyola Chi. Os Ramblers e os Patriots de George Mason estão prontos para a dica às 19:00 ET na quarta -feira na Arena Eaglebank. Os Ramblers são pagos com alguns músculos ofensivos, pois tiveram uma média de 75,6 pontos por jogo nesta temporada.

Loyola Chi. Eles se perderam quando jogaram fora de casa no último sábado, mas seus fãs locais deram a eles toda a motivação de que precisavam na quarta -feira. Eles foram embora além de Fordham com uma vitória de 70-66.

Loyola Chi. Ele pode atribuir grande parte de seu sucesso a Sheldon Edwards Jr., que marcou 13 pontos, além de sete assistências e três assaltos. O desempenho dominante deu a Edwards Jr. uma nova carreira em assistências.

Enquanto isso, George Mason já havia vencido quatro seguidas (uma seção em que venceram seus oponentes em uma média de 6 pontos) e continuaram cinco na última terça -feira. Eles partiram com uma vitória de 75-62 sobre os Bonnies.

Vários jogadores entraram em performances sólidas para levar George Mason à vitória, mas talvez nada mais que Brayden O’Connor, que ganhou 13 pontos, além de cinco rebotes. A equipe também recebeu cortesia de Zach Anderson, que tinha 6 por 9 a caminho para 17 pontos.

George Mason estava trabalhando como unidade e terminou o jogo com 17 assistências. Eles superam facilmente seus oponentes naquele departamento como St. Bona. Publicado apenas nove.

Vitória de Loyola Chi. Aumentou seu recorde para 12-7. Quanto a George Mason, eles estão em uma sequência recentemente: eles venceram oito de suas últimas nove competições, o que proporcionou um bom aumento com seu recorde de 15 a 5 nesta temporada.

O jogo de quarta -feira está emergindo como uma aula de mestre na foto: Loyola Chi. Foi uma loucura exata nesta temporada, depois de ter feito 46,9% de seus objetivos de campo por jogo. No entanto, não é como as lutas de George Mason naquele departamento, pois eles fizeram 46,7% de seus objetivos de campo nesta temporada. Dados esses pontos fortes na competição, será interessante ver como o seu choque se desenvolve.

Loyola Chi. Ele espera superar as chances de quarta -feira, já que os especialistas pensam que têm como objetivo uma perda. Contra a propagação, eles foram os favoritos da casa este ano com um recorde de ATS Chancy 5-13.

Chance

George Mason é um grande favorito de 7,5 pontos contra Loyola Chi., De acordo com o último Probabilidades de basquete universitário.

As probabilidades estavam de acordo com a comunidade de apostas neste caso, desde que o jogo abriu como um spread de 7,5 pontos e ficou ali.

O Over/Under é de 132 pontos.

História da série

Loyola Chi. Ele venceu 3 de seus últimos 4 jogos contra George Mason.