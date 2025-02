Como ver Marshall Thundering Herd vs. Carolina Chanticleers Coastal: Live Broadcast, Channel de televisão, hora de início para o jogo de basquete da NCAA de sábado

Quem está tocando

Carolina Chanticleers @ Marshall Thundering Herd

Registros atuais: Coastal Carolina 8-13, Marshall 13-9

Como olhar

O que saber

Temos outro confronto emocionante do Sun Belt a tempo, já que o rebanho Marshall trovejou e os Chantles of Carolina Costeros estão prontos para dar uma dica às 16:00 ET no sábado no Cam Henderson Center. As touradas do Thunder são pagas com alguns músculos ofensivos, pois eles tiveram uma média de 75,8 pontos por jogo nesta temporada.

Os especialistas previram que Marshall iria após uma vitória, mas o estado da Geórgia garantiu que isso não acontecesse. Marshall recebeu um golpe de 85-81 na coluna de perda nas mãos do estado da Geórgia. A perda de touradas do estrondoso apontou o fim de sua sequência de três vitórias por jogo.

Enquanto isso, o recente Patch Coastal Rough, Carolina, tornou -se um pouco mais difícil na quinta -feira, após sua sétima derrota consecutiva. James Madison caiu 73-64.

A Coastal Carolina lutou para que a bola voltasse à ofensiva e terminou o jogo com apenas cinco rebotes ofensivos. Essa é a menor quantidade de rebotes ofensivos que foram publicados desde novembro de 2024.

A perda de Marshall reduziu seu recorde para 13-9. Quanto à costa da Carolina, sua derrota reduziu seu recorde para 8-13.

É provável que o rebote seja um fator importante neste concurso: Marshall bateu os conselhos nesta temporada, depois de ter em média 36,8 rebotes por jogo. No entanto, não é como as lutas costeiras da Carolina naquele departamento, pois elas têm uma média de 36,6. Com as duas equipes que lutam por curral os tiros perdidos, veremos se uma equipe pode aproveitar.

Marshall conseguiu uma vitória sólida sobre a Costa da Carolina em seu confronto anterior há duas semanas, vencendo por 77-64. Marshall tem outra vitória sob a manga, ou a costa da Carolina fará as mesas? Teremos a resposta em breve.

História da série

Marshall venceu 4 de seus últimos 5 jogos contra Carolina Coastal.