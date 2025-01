Como ver Miss Valley State Delta Devils vs. Jaguares do Sul dos EUA: Informações de transmissão de basquete ao vivo da NCAA, canal de televisão, horário de início, probabilidades de jogo

Relatório de tempo parcial

O sul dos EUA e Miss Valley State apareceram no jogo, mas suas ofensas certamente não o fizeram. Sentado com uma pontuação de 32-22, o sul dos EUA foi visto como o melhor time, mas ainda há mais um para jogar.

O sul dos EUA entrou no concurso depois de ter vencido seis seguidas e é apenas metade da outra. Sete, ou Miss Valley State fará isso dará um passo à frente e estragará isso? Vamos saber isso em breve.

Quem está tocando

Southern U. Jaguars @ Miss Valley State Delta Devils

Registros atuais: Southern U. 11-8, Miss Valley State 2-18

Como olhar

O que saber

Se as previsões dos fabricantes de probabilidades forem verdadeiras, o futuro próximo parece brilhante para o sul de U. Eles e os Delta Devils do Delta do Estado de Miss Valley enfrentarão uma batalha da SWAC às 20:30 ET na segunda -feira no RW Harrison Hyper complexo. Os Delta Devils estão se arrastando neste concurso por dez perdas consecutivas, enquanto os Jaguars cairão com seis vitórias consecutivas.

No último sábado, o sul dos EUA passou pelo Arkansas Pine Bluff com muitos pontos, fazendo o jogo 83-67.

Enquanto isso, a Miss Valley State não conseguia lidar com o estado de Grambling no sábado e caiu 65-54.

O sul dos EUA excedeu seu recorde para 11-8 com a vitória, que foi sua terceira consecutiva na estrada. Quanto ao Miss Valley State, sua derrota reduziu seu recorde em 2-18.

O confronto de segunda -feira está surgindo para ser um jogo desgrenhado: o sul dos EUA caiu nesta temporada, depois de ter em média 37,7 rebotes por jogo. No entanto, é uma história diferente para a Miss Valley State, pois eles tiveram uma média de apenas 28,1. Dada a considerável vantagem do sul dos EUA nessa área, o estado de Miss Valley precisará encontrar uma maneira de fechar essa lacuna.

O sul dos EUA conquistou sua vitória contra o estado de Miss Valley em sua reunião anterior em janeiro de 2024 para um conclusivo 78-54. Nesse jogo, o sul dos EUA acumulou uma vantagem de meio período de 46-26, um feito impressionante que procurará repetir na segunda-feira.

Chance

O sul dos EUA é um grande favorito de 22 pontos contra o estado de Miss Valley, de acordo com o último Probabilidades de basquete universitário.

Os pacientes dos pacientes tiveram uma boa idéia da linha para isso, desde que o jogo abriu com o Jaguars como favorito de 21,5 pontos.

O Over/Under é de 132,5 pontos.

Ver Seleções de basquete universitário Para cada jogo, incluindo isso, do modelo avançado de computador da Sportsline. Obtenha seleções agora.

História da série

O sul dos EUA venceu 9 de seus últimos 10 jogos contra a Miss Valley State.