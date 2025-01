Como ver Morehead State Eagles vs. Tennessee Tech Golden Eagles: canal de TV, basquete da NCAA

Quem está tocando

Tennessee Tech Golden Eagles @ Morehead State Eagles

Registros atuais: Tennessee Tech 10-11, Morehead State 14-8

O Tennessee Tech é 2-8 contra o Morehead State desde janeiro de 2021, mas eles terão a oportunidade de fechar um pouco a lacuna na quinta-feira. Ambos se encontrarão em uma batalha do vale de Ohio às 19:30 ET na Johnson Arena. O Golden Eagles tem tornado a bola mais recentemente, desde que aumentaram seus pontos totais em cada um dos últimos quatro jogos.

No sábado, o Tennessee Tech precisava de um pouco de tempo extra para salvar a UT Martin. Eles lidaram com uma vitória de 89 a 85 sobre os Skyhawks. A vitória foi uma lufada de ar fresco para o Golden Eagles, pois terminou sua derrota de quatro jogos.

Enquanto isso, não há lugar como o lar de Morehead State, que se recuperou após uma grande perda na estrada no sábado. Eles se esquivaram de uma bala na terça-feira e terminaram o sul de Indiana por 66-65.

A vitória da Tennessee Tech aumentou seu recorde para 10-11. Quanto ao Morehead State, eles promoveram seu recorde para 14-8 com a vitória, que foi seu décimo primeiro em casa, que remonta à última temporada.

Seja atento ao arco no confronto de quinta -feira: o Tennessee Tech fez para pregar fotos profundas que parece fácil este ano nesta temporada, tendo em média 9,8 três por jogo. No entanto, é uma história diferente para Morehead State, pois eles têm apenas 6 anos. Dada a considerável vantagem da tecnologia do Tennessee nessa área, o Morehead State precisará encontrar uma maneira de fechar essa lacuna.

O Tennessee Tech conquistou sua vitória contra Morehead State em seu confronto anterior em 4 de janeiro para um conclusivo 74-55. A revanche pode ser um pouco mais difícil para a Tennessee Tech, pois a equipe não terá a vantagem do tribunal em casa desta vez. Vamos ver se a mudança no local faz a diferença.

História da série

Morehead State venceu 8 de seus últimos 10 jogos contra o Tennessee Tech.