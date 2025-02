Como ver o Oregon Ducks vs. Nebraska Cornhuskers: Broadcast Live, canal de televisão, hora de início para o jogo de basquete da NCAA no domingo

Quem está tocando

Nebraska Cornhuskers @ Oregon Ducks

Registros atuais: Nebraska 12-8, Oregon 16-4

Quando: Domingo, 2 de fevereiro de 2025 às 19:30 ET

Onde: Matthew Knight Arena – Eugene, Oregon

TV: Big Ten Network

Transmissão online: FUBOTV

Os Nebraska Cornhuskers e o Oregon Ducks enfrentarão um confronto das dez grandes às 19:30 ET no domingo, na Matthew Knight Arena. Os Cornhuskers, sem dúvida, esperam acabar com uma sequência de cinco derrotas nas derrotas.

Depois de lutar com seis derrotas seguidas, Nebraska finalmente mudou as coisas contra o Illinois na quinta -feira. Eles saíram no topo contra o Fighting Illini por uma pontuação de 80-74.

A vitória de Nebraska foi o resultado de várias ações ofensivas impressionantes. Um dos vinhos mais notáveis ​​de Brice Williams, que marcaram 27 pontos, juntamente com oito rebotes. Williams teve alguns problemas para encontrar seu equilíbrio contra o Wisconsin no domingo, então este foi um passo na direção certa. Juwan Gary foi outro jogador importante, ganhando 13 pontos mais oito rebotes e três assaltos.

O Oregon tem sido uma força dominante até agora, mas eles estão no meio de um mini-falante neste momento. Eles atingiram a UCLA na quinta-feira, caindo 78-52. O confronto marcou o jogo mais baixo dos Ducks até agora nesta temporada.

A vitória de Nebraska aumentou seu recorde para 12-8. Quanto ao Oregon, sua perda reduziu seu recorde para 16-4.

É provável que uma ofensiva de alto desempenho esteja na agenda, pois ambos são um dos maiores equipes da liga. Nebraska não teve problemas para aumentar a pontuação nesta temporada, tendo em média 75,6 pontos por jogo. No entanto, não é como as lutas do Oregon nesse departamento, uma vez que elas têm uma média de 76,7. Com as duas equipes tão facilmente capazes de colocar pontos, a única pergunta que resta é quem pode executar a pontuação mais alta.