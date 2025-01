Como ver o Philadelphia 76ers contra o Cleveland Cavaliers: Informações de transmissão ao vivo, canal de televisão, tempo de início, probabilidades de jogo

Relatório do terceiro trimestre

Os 76ers já têm mais pontos contra os Cavaliers daqueles que conseguiram no total contra as pepitas na última terça -feira. Os 76ers aproveitaram 120-116 contra o Cavaliers.

Os 76ers chegaram ao confronto com sete perdas consecutivas e estão a caminho de adicionar oito. As coisas podem mudar ou os Cavaliers lhes darão outra derrota? Só o tempo dirá.

Quem está tocando

Cleveland Cavaliers @ Philadeffia 76ers

Registros atuais: Cleveland 36-7, Filadélfia 15-27

Como olhar

Quando: Sexta -feira, 24 de janeiro de 2025 às 19h, horário leste

Sexta -feira, 24 de janeiro de 2025 às 19h, horário leste Onde: Wells Fargo Center – Filadélfia, Pensilvânia

Wells Fargo Center – Filadélfia, Pensilvânia TV: Fanduel sn – Ohio

Fanduel sn – Ohio Continuar: CBS Sports Application

CBS Sports Application Transmissão online: FUBOTV (Experimente gratuitamente. Restrições regionais podem ser aplicadas).

FUBOTV (Experimente gratuitamente. Restrições regionais podem ser aplicadas). Custo do ingresso: $ 14,00

O que saber

O Cavaliers jogará os quatro quartos completos na sexta -feira, mas espera -se que eles tenham tudo resolvido muito antes disso. Eles vão em turnê para desafiar o Philadelphia 76ers às 19:00 ET no Wells Fargo Center. Os Cavaliers são pagos com alguns músculos ofensivos, uma vez que tiveram uma média de 121,7 pontos por jogo nesta temporada.

Na quarta-feira passada, o Cavaliers estava a um passo da vitória e caiu em 109 a 108 contra o Rockets.

A derrota não conta a história toda, já que vários jogadores fizeram bons jogos. Um dos mais ativos foi Jarrett Allen, que recebeu um duplo-duplo com 17 pontos e 13 rebotes. Com esse desempenho sólido, agora calculou a média de 10 impressionantes rebotes por jogo.

Embora tenham perdido, os Cavaliers quebraram o vidro ofensivo e terminaram o jogo com 20 rebotes ofensivos. Eles são os rebotes mais ofensivos que alcançaram ao longo da temporada.

Enquanto isso, a recente sequência ruim dos 76ers se tornou um pouco mais difícil na terça -feira, após sua sétima derrota consecutiva. Eles sofreram uma derrota dura por 144-109 nas mãos das pepitas. Para aqueles que continuam a pista em casa, essa é a maior derrota que a Filadélfia sofreu desde 5 de janeiro de 2024.

O lado perdedor foi dirigido por Tyrese Maxey, que recebeu um duplo-duplo com 28 pontos e dez assistências. Sua noite acrescenta oito seguiu os jogos nos quais ele marcou pelo menos 30 pontos.

A derrota de Cleveland reduziu seu recorde em 36-7. Quanto à Filadélfia, sua derrota reduziu seu recorde para 15-27.

Este concurso está emergindo como uma explosão: os Cavaliers têm sido incrivelmente precisos nesta temporada, tendo 49,6% de seus tiros de campo por jogo (eles ocupam o segundo lugar em porcentagem de tiros de campo em geral). No entanto, é uma história diferente para os 76ers, pois eles ganharam apenas 44,9% de seus lucros nesta temporada. Dada a considerável vantagem dos Cavaliers nessa área, os 76ers precisarão encontrar uma maneira de fechar essa lacuna.

O Cavaliers conquistou sua vitória contra o 76ers em sua reunião anterior em dezembro de 2024 por um forte 126-99. A revanche pode ser um pouco mais difícil para os Cavaliers, desde então a equipe não terá a vantagem de jogar em casa. Veremos se a mudança da sede faz a diferença.

Chance

Cleveland é um ótimo favorito para 10,5 pontos contra a Filadélfia, de acordo com o último relatório. Probabilidades da NBA.

Os treinadores tiveram uma boa idéia da linha para este caso, desde que o jogo começou com o Cavaliers como favorito por 9,5 pontos.

O Over/Under é de 228,5 pontos.

Ver Seleções da NBA Para cada jogo, incluindo isso, do modelo avançado de computador Sportsline. Obtenha seleções agora.

História da série

A Filadélfia e o Cleveland têm cinco vitórias nos últimos 10 jogos.