Como ver o Portland Trail Blazers vs. Milwaukee Bucks: Broadcast Live, canal de televisão, hora de início do jogo da NBA na terça -feira

Quem está tocando

Milwaukee Bucks @ Portland Trail Blazers

Registros atuais: Milwaukee 26-18, Portland 17-29

Como olhar

Quando: Terça -feira, 28 de janeiro de 2025 às 22:00 ET

Onde: Fashion Center no Rose Quarter – Portland, Oregon

Fashion Center no Rose Quarter – Portland, Oregon TV: Máximo

Máximo Continuar: CBS Sports Application

CBS Sports Application Transmissão online: FUBOTV (Tente gratuitamente. Restrições regionais podem ser aplicadas).

FUBOTV (Tente gratuitamente. Restrições regionais podem ser aplicadas). Custo do ingresso: $ 19,00

O que saber

Depois de jogar ontem, o Milwaukee Bucks seguirá a estrada para enfrentar o Portland Trail Blazers às 22:00 ET na terça -feira no Fashion Center, no Rose Quarter. Os Blazers da Trail têm a vantagem do tribunal em casa, mas espera -se que o Bucks vença por seis pontos.

Na segunda-feira, o Bucks passou pelo jazz com muitos pontos, levando o jogo 125-110. Milwaukee trouxe o placar de 100 a 80 no final do terceiro, um déficit de Utah cortado, mas nunca se recuperou totalmente.

Vários jogadores entraram em performances sólidas para levar o Bucks à vitória, mas talvez nada além de Giannis Antetokounmpo, que perdeu um dobro em 35 pontos e 18 rebotes. O jogo foi o sétimo consecutivo de Antetokounmpo, com pelo menos 30 pontos. A equipe também recebeu cortesia de Damian Lillard, que tinha 14 por 22 anos a caminho para 35 pontos mais oito assistências e cinco rebotes.

Embora vencessem, o Bucks lutou para recuperar a bola e terminou o jogo com apenas cinco rebotes ofensivos. Eles foram destruídos por seus oponentes naquele departamento quando o jazz derrubou 15.

Enquanto isso, após uma série de quatro vitórias, a boa sorte dos Blazers finalmente esgotou no domingo. 118-108 caiu para Thunder. Infelizmente, a perda continua uma tendência decepcionante para Portland em seus confrontos com Oklahoma City: agora eles perderam 11 seguidos.

Apesar da derrota, os Blazers da trilha viram vários jogadores subirem no desafio e fazer jogadas notáveis. Deni Avdija, que tinha 9 por 16 a caminho de 28 pontos mais oito assistências e oito rebotes, talvez tenha sido o melhor de todos. O desempenho dominante deu a Avdija um novo raio de carreira em assistências. Toumani Camara foi outro jogador -chave, atirando 5 por 5 de além do arco e quase lançando um dobro em 24 pontos e nove rebotes.

Milwaukee tem agido incrivelmente bem recentemente, desde que venceu seis de seus últimos sete confrontos, o que proporcionou um bom aumento com seu recorde de 26 a 18 nesta temporada. Quanto a Portland, sua perda reduziu seu recorde para 17-29.

Esteja atento ao Arco no concurso de terça -feira: os dólares são dinamite desde o Deep nesta temporada, tendo pregado 38,8% de seus três por jogo. No entanto, é uma história diferente para o Trail Blazers, pois eles fizeram apenas 34% de seus três nesta temporada. Dada a considerável vantagem do Bucks nessa área, os Blazers da trilha precisarão encontrar uma maneira de fechar essa lacuna.

O Bucks não conseguiu terminar o caminho do caminho quando as equipes jogaram pela última vez em 4 de janeiro e caíram em 105 a 102. Bucks pode vingar sua derrota ou a história é condenada a se repetir? Vamos descobrir isso em breve.

Chance

Milwaukee é um sólido favorito de 6 pontos contra Portland, de acordo com o último Probabilidades da NBA.

As probabilidades tinham uma boa idéia da linha para isso, desde que o jogo abriu com o Bucks como favorito de 6,5 pontos.

O Over/Under é de 229,5 pontos.

História da série

Milwaukee venceu 7 de seus últimos 10 jogos contra Portland.