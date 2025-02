Como ver o Texas So. Prairie View Panthers: Informações de transmissão de basquete ao vivo da NCAA, canal de televisão, horário de início, probabilidades de jogo

Relatório de tempo parcial

Texas So. e a Prairie View apareceu no jogo, mas seus crimes certamente fizeram isso. Sentado em uma pontuação de 28-27, Texas So., foi visto como o melhor time, mas ainda há mais um para jogar.

Texas So. entrou no concurso depois de ter vencido seis seguidas e é apenas metade da outra. Sete farão isso, ou a Prairie View dará um passo à frente e estragará isso? Vamos saber isso em breve.

Quem está tocando

Prairie View Panthers @ Texas So.

Registros atuais: Prairie View 4-17, Texas So.

Como olhar

Quando: Sábado, 1 de fevereiro de 2025 às 15:30 ET

Sábado, 1 de fevereiro de 2025 às 15:30 ET Onde: H & PE Arena – Houston, Texas

O que saber

Depois de dois jogos a caminho, o Texas So. ele volta para casa. Eles e o Prairie View Panthers enfrentarão uma batalha de SWAC às 15:30 ET no sábado no H&E Sand. Ao chegar apenas de uma vitória como o desamparado, os Tigres caminharão para isso como o favorito.

Segunda-feira passada, Texas So. Eu consegui uma sólida vitória sobre o estado do Alabama, levando o jogo 80-69.

Enquanto isso, o recente patch de Prairie View se tornou um pouco mais difícil na segunda -feira após sua quarta derrota consecutiva. O confronto entre eles e o Alabama A&M não foi particularmente próximo, com a vista da pradaria caindo 98-82. Tendo executado a pontuação alta, ambas as equipes podem estar fazendo alguns exercícios defensivos adicionais em breve.

O Texas So. ultimamente está em uma sequência: eles venceram sete de seus últimos oito jogos, o que proporcionou um aumento em massa com seu recorde de 9 a 11 nesta temporada. Quanto à visão da Prairie, sua perda reduziu seu recorde para 4-17.

O jogo de sábado está surgindo para ser um concurso de desencorajar: o Texas So. No entanto, é uma história diferente para a Prairie View, pois eles têm uma média de apenas 27,8. Dada a considerável vantagem do Texas.

Texas So. colocou a visão do prado em seu confronto anterior em março de 2024 por uma pontuação de 93-78. Texas So. Você tem outra vitória sob a manga, ou a Prairie View dará a você as mesas? Teremos a resposta em breve.

Chance

Texas So. Probabilidades de basquete universitário.

A linha desviou um pouco para os Tigres, desde que o jogo abriu com os Tigres como o favorito de 7,5 pontos.

O Over/Under é de 152,5 pontos.

História da série

Texas So. e Prairie View tem 5 vitórias em seus últimos 10 jogos.