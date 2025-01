Como ver o torneio de críquete de cinzas femininas: cronograma, onde transmitir livremente com uma VPN e mais

Beth Mooney e o restante da equipe australiana de críquete enfrentarão a Inglaterra nesta semana na partida de teste de cinzas de Crickt 2025. (Sarah Reed – CA/Cricket Australia através de imagens Getty)

O torneio feminino de críquete de Ashes está em execução desde 11 de janeiro e, depois de mais de duas semanas, a última partida de teste de quatro dias entre a Inglaterra e a Austrália começará na quinta -feira (embora devido à diferença de tempo, os fãs nos Estados Unidos podem sintonizar na noite de quarta -feira). A localização do torneio Ashes se volta entre a Austrália e a Inglaterra; A competição deste ano ocorreu em toda a Austrália, e a partida final de teste será realizada no Melbourne Cricket Ground. A Inglaterra teve problemas ao longo do torneio, perdendo os seis jogos anteriores até agora; Uma vitória neste fim de semana proporcionará um conforto frio aos seus fãs, mas após sua exibição de força em toda a competição, a Austrália é a probabilidade de tomar o troféu.

Aqui está tudo o que você precisa saber sobre como ver o torneio Ashes Cricket para mulheres e como ver de graça se você estiver nos Estados Unidos

Como ver o torneio de críquete de cinzas femininas 2025:

Datas: 30 de janeiro a 2 de fevereiro

Localização: Melbourne Cricket Ground, Melbourne, Austrália

Canal de televisão/transmissão: Olhe com uma VPN

Quem está competindo na partida de teste feminino de 2025?

A Austrália e a Inglaterra se enfrentarão na partida de quatro dias.

Quando é o teste de 2025 fêmeas de cinzas?

A festa de testes de Ashes 2025 2025 das 2025 será um evento diurno/noturno que ocorre de quinta -feira, 30 de janeiro a domingo, 2 de fevereiro. Os espectadores nos Estados Unidos devem levar em consideração que todas as partidas começam às 14:30 do horário de Melbourne (AEDT), o que significa que eles são transmitidos à noite antes, às 22:30 ET.

Qual é a programação completa para a partida de teste de cinzas femininas?

Os horários de início diários da partida de teste de cinzas femininos são os seguintes:

Quinta -feira, 30 de janeiro: 14:30 AEDT (quarta -feira, 29 de janeiro, 22:30 ET)

Sexta -feira, 31 de janeiro: 14:30 AEDT (quinta -feira, 30 de janeiro, 22:30 ET)

Sábado, 1 de fevereiro: 14:30 AEDT (sexta -feira, 31 de janeiro, 22:30 ET)

Domingo, 2 de fevereiro: 14:30 AEDT (sábado, 1 de fevereiro, 22:30 ET)

Como ver o Match de teste de cinzas femininas Nos Estados Unidos:

Nos Estados Unidos, você precisará de uma VPN para sintonizar nos quatro dias do teste de cinzas para as mulheres. A festa será transmitida na Austrália por 7 maisque está disponível para transmitir gratuitamente ou no Reino Unido no Discovery+ (Inscreva -se aqui por £ 30,99/mês).

Ao usar uma VPN com um local estabelecido em um país diferente, como a Austrália ou a Inglaterra, os espectadores nos EUA. de acordo.

Uma VPN (rede privada virtual) ajuda a proteger seus dados, pode mascarar seu endereço IP e talvez mais popular por ser especialmente útil na era da transmissão. Se você está procurando olhar Amigos Na Netflix (que deixou a versão americana da serpentina em 2019) ou sintoniza as festas de críquete ou rugby no exterior que não são transmitidas nos EUA. Você está procurando experimentar uma VPN pela primeira vez? Esse guia discriminação As melhores opções de VPN para cada tipo de usuário.