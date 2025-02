Como ver o torneio de hóquei em frente às 4 nações nesta semana

O torneio de hóquei em frente às 4 nações se estende de 12 a 20 de fevereiro, consulte a programação completa e como ver agora. (Mark Blinch/NHLI através de imagens Getty)

Não haverá um jogo de estrela da NHL nesta temporada, por outro lado, a liga está comemorando um torneio Robin Round de uma semana, composto por quatro equipes de jogadores dos Estados Unidos, Canadá, Suécia e Finlândia, chamados de confronto das 4 nações . Apesar do fato de que metade dos jogadores do torneio internacional veio da Escandinávia, o confronto das 4 nações será realizado completamente na América do Norte, com jogos divididos entre o Bell Center em Montreal De 12 a 15 de fevereiro e o TD Garden, em Boston, de 16 a 20 de fevereiro.

Aqui mostramos como ver o torneio de confronto das 4 nações desta semana e aprender tudo o que você precisa saber sobre listas de equipes, treinadores e formato de torneio.

Como ver o torneio de hóquei em frente às 4 nações:

Datas: 12-20 de fevereiro

Canal de televisão: TNT, ABC, ESPN

Transmissão: ESPN +, Max, Hulu + TV ao vivo, DIRECTV e muito mais

Onde ver o Torneio de hóquei na frente de 4 nações É televisão:

Cada jogo do torneio de hóquei de 4 nações será transmitido na televisão transmitida, na ABC, TNT ou ESPN.

Onde ver o torneio de hóquei em frente às 4 nações sem um cabo:

Cada jogo de 4 nações estará disponível para transmitir em seus canais designados em plataformas como o Hulu com TV ao vivo, TV direta e Fubo. Os jogos transmitidos na ESPN e ABC também serão transmitidos no ESPN+, e os jogos transmitidos no TNT também serão transmitidos no máximo.

Máximo Com o complemento esportivo gratuito (por enquanto), o Bleacher Report, Max é a casa de transmissão para toneladas de excelentes programas esportivos, incluindo jogos da NBA e WNBA e conteúdo relacionado, bem como os jogos e esportes da MLB e NHL da NCAA. Isso significa que jogos transmitidos em redes como TNT, TBS e TRUTV também estarão disponíveis para transmitir para todos os assinantes Max.

4 Programa de Confronto das Nações:

Em todos os tempos orientais

Quarta -feira, 12 de fevereiro:

Canadá vs. Suécia, 20:00 | Tnt/max

Quinta -feira, 13 de fevereiro:

Estados Unidos vs. Finlândia, 20:00 | ESPN/ESPN+

Sábado, 15 de fevereiro:

Finlândia vs. Suécia, 13:00 | ABC/ESPN+

Sábado, 15 de fevereiro:

Estados Unidos vs. Canadá, 20:00 | ABC/ESPN+

Segunda -feira, 17 de fevereiro:

Canadá vs. Finlândia, 13:00 | Tnt/max

Segunda -feira, 17 de fevereiro:

Suécia vs. EUA, 20:00 | Tnt/max

Quinta -feira, 20 de fevereiro:

Jogo do Campeonato, 20:00 | ESPN/ESPN+

Quem está competindo no confronto das 4 nações?

O confronto das 4 nações apresenta o Canadá, Finlândia, Suécia e Estados Unidos. As listas da equipe, abaixo, são completamente compostas pelos atuais jogadores da NHL.

Canadá

Treinador Chefe: Jon Cooper (Lightning)

Capitão: Sidney Crosby

Capitães alternativos: Connor McDavid, Cale Makar

Defensores: Cale Makar (Avalanche), Josh Morrissey (Jets), Colton Parayko (Blues), Travis Sanheim (Flyers), Shea Theodore (Crega Dourada), Devon Toews (Avalanche)

Avancos: Sam Bennett (Panteras), Anthony Cirelli (Lightning), Sidney Crosby (Penguins), Brandon Hagel (Lightning), Seth Jarvis (furacões), Travis Konecny ​​(Flyers), Nathan Mackinnon (Avalanche), Brad Marchand (Bruins) ), E, ​​Mitch Marner (Maple Leafs), Connor McDavid (Oilers), Brayden Point (Lightning), Sam Reinhart (Panteras), Mark Stone (Cavaleiros Dourados)

Portos: Jodan Binnington (Blues), Adin Hill (Cavaleiros de Ouro), Sam Montembeault (Canadiens)

Finlândia

Treinador Chefe: Antti Pennanen

Capitão: Aleksander Barkov

Capitães alternativos: Sebastian Aho, Mikael Granlund, Mikko Rantanen

Defensores: Henri Jokihaju (Sabres), que Lindell (estrelas), Olli Maatta (Utah), Niko Mikkola (Panthers), Rasmus Ristolainen (Flyers), Uhho Vaakanaine (Rangers), Valimaki Juos

Avançando: Sebastian Aho (furacões), Joel Aria (Canadiens), Aleksander Barkov (Panteras), Mikael Granlund (estrelas), Erik Haula (demônios), Rouope Hintz (Stars), Kaapo Kakko (Kraken), Patrik Laine (Canadiens), E Arturi Lehkonen (Avalanche), Anton Londell (Panteras), Eetu Luostarinen (Panteras), Mikko Rantanen (furacões), Teuvo Terevainen (Blackhawks)

PORTEROS: Kevin Lankinen (Canucks), Ukko-Pekka Luukkonen (Sabres), Saros Juuse (Predators)

Suécia

Treinador Chefe: Sam Hallam

Capitão: Victor Hedman

Capitães alternativos: Mattias Ekholm, Erik Karlsson, William Nylander

Defensores: Rasmus Andersson (chamas), Jonas Brodin (selvagem), Rasmus Dahlin (Sabres), Mattias Ekholm (Oilers), Gustav Forsling (Panteras), Victor Hedman (Lightning), Erik Karlss (Penguins)

ADIMENTOS: Viktor Arvidsson (Oilers), Jesper Bratt (Devils), Leo Carlsson (Ducks), Joel Eriksson Ek (Wild), Filip Forsberg (Predators), Adrian Kempe (Kings), Elias Lindholm (Bruins), William Nylander (Maple Lefs) ), Gustav Nyquist (Predators), Elias Pettersson (Canucks), Lucas Raymond (Red Wings), Rickard Rakell (Penguins), Mika Zibanejad (Rangers)

Portos: Samuel Ersson (Flyers), Filip Gustavsson (Wild), Linus Ullmark (senadores)

EUA

Treinador Chefe: Mike Sullivan (Penguins)

Capitão: Auston Matthews

Capitães alternativos: Charlie McAvoy, Matthew Tkachuk

Defensores: Brock Faber (Wild), Adam Fox (Rangers), Noah Hanifin (Cavaleiros de Ouro), Quinn Hughes (Canucks), Charlie McAvoy (Bruins), Jaccob Slavin (Hurricanes), Zach Wenski (Jackets Blue)

Forwards: Matt Boldy (Wild), Kyle Connor (Jets), Jack Eichel (Cavaleiros de Ouro), Jake Guentzel (Lightning), Jack Hughes (Devils), Chris Kreider (Rangers), Dylan Larkin (Red Wings), Auston Matthes (Maple), Leafs), JT Miller (Rangers), Brock Nelson (Islanders), Brady Tkachuk (senadores), Matthew Tkachuk (Panthers), Vincent Trophack (Rangers) (Rangers)

Porteros: Connor Hellebuyck (Jets), Jake Oettinger (estrelas), Jeremy Swayman (Bruins)

Como funciona o confronto das 4 nações?

O formal das 4 nações apresenta uma rodada de abertura Robin, na qual as equipes jogam três jogos, um contra cada um dos outros esquadrões. Ao contrário dos regulamentos típicos da NHL, as competições redondas de Robin que atingem horas extras jogarão 10 minutos de hóquei da morte súbita em 3 contra 3 antes de passar para um tiroteio de três redondas. Se o jogo do campeonato for para o AT, as equipes jogarão períodos de morte súbita de 20 minutos cheios até a pontuação de uma equipe. Uma vitória regulatória vale três pontos, uma vitória em tempo extra ou filmagem vale dois pontos e uma derrota extra de tempo ou filmagem vale um ponto. Uma perda de regulamentação resulta em zero pontos. No final de Round Robin, as duas equipes com o maior número de pontos avançam para o jogo do campeonato em 20 de fevereiro.

