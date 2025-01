Como ver os castores do estado de Oregon vs. Santa Clara Broncos: Broadcast Live, canal de televisão, hora de início para o jogo de basquete da NCAA de sábado

Quem está tocando

Santa Clara Broncos @ Oregon State Beavers

Registros atuais: Santa Clara 14-7, Oregon State 15-6

O que saber

Temos outro confronto emocionante da costa oeste a tempo desde que os castores do estado de Santa Clara e os castores do estado de Oregon estão prontos para a dica às 18:00 ET no sábado, em Gill Coliseu. Ambos caminham para seus jogos após grandes vitórias em seus jogos anteriores.

Na quinta-feira, Santa Clara foi além do estado de Washinged., Publicando uma vitória por 93 a 65. O excesso/abaixo foi estabelecido em 158,5 pontos, portanto, um bom trabalho de probabilidade de trabalho; Você estava certo em dinheiro.

A vitória de Santa Clara foi um esforço real da equipe, com muitos jogadores que se tornaram performances sólidas. Talvez o melhor deles tenha sido Johnny O’Neil, que tinha 6 por 9 a caminho de 17 pontos mais três assaltos. Além disso, O’Neil também acumulou cinco três, o máximo que teve desde janeiro de 2024. Outro jogador que fez a diferença foi Christoph Tilly, que perdeu o dobro em 13 pontos e dez rebotes.

Santa Clara quebrou o copo ofensivo e terminou o jogo com 18 rebotes ofensivos. Esses são os rebotes mais ofensivos que alcançaram ao longo da temporada.

Enquanto isso, não há lugar como o lar do estado de Oregon, que se recuperou após uma grande perda na estrada no sábado. Tudo foi contra o Pepperdine na quinta-feira, quando o estado de Oregon saiu com uma vitória por 83 a 63. Os castores se acostumaram a varrer seus oponentes da quadra, já que agora ganhou nove confrontos por 19 pontos ou mais nesta temporada.

A vitória do estado de Oregon foi o resultado de várias ações ofensivas impressionantes. Um dos vinhos mais notáveis ​​de Michael Rataj, que tinha 9 por 12 a caminho para 22 pontos mais quatro bloqueios. A equipe também recebeu cortesia de Damarco Minor, que quase perdeu um dobro em 13 pontos e nove assistências.

Santa Clara tem trabalhado bem recentemente, desde que venceu 11 de suas últimas 13 competições, o que proporcionou um bom aumento com seu recorde de 14 a 7 nesta temporada. Quanto ao estado de Oregon, sua vitória foi o oitavo consecutivo em casa, que promoveu seu recorde de 15 a 6.

É provável que uma ofensiva de alto desempenho esteja na agenda, já que as duas equipes são algumas das equipes mais altas da liga. Santa Clara não teve problemas para aumentar o placar nesta temporada, depois de ter em média 81,3 pontos por jogo. No entanto, não é como as lutas do estado de Oregon naquele departamento, uma vez que elas têm uma média de 78,1. Com as duas equipes tão facilmente capazes de colocar pontos, a única pergunta que resta é quem pode executar a pontuação mais alta.

Santa Clara venceu um jogo que não poderia estar mais próximo em seu confronto anterior há duas semanas, deslizando pelo Oregon State 82-81. A revanche pode ser um pouco mais difícil para Santa Clara, já que a equipe não terá a vantagem do tribunal em casa desta vez. Vamos ver se a mudança no local faz a diferença.

História da série

Santa Clara venceu o único jogo que essas duas equipes jogaram nos últimos 0 anos.