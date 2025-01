Como ver os lobos vermelhos do estado do Arkansas vs. Texas State Bobcats: Broadcast Live, canal de televisão, hora de início para o jogo de basquete da NCAA de sábado

Quem está tocando

Texas State Bobcats @ Arkansas State Red Wolves

Registros atuais: Texas State 12-8, Arkansas State 15-5

A fazenda do Wolves Red Wolves do Estado do Arkansas continuará enquanto se prepara para enfrentar os Bobcats do Estado do Texas às 15:00 ET no sábado na First National Bank Arena. Os lobos vermelhos são pagos com alguns músculos ofensivos, uma vez que tiveram uma média de 78,4 pontos por jogo nesta temporada.

O estado do Arkansas aborda isso depois que as probabilidades estabeleceram o mais ou menos baixo da semana passada com 138,5, mas mesmo essa ferida era muito alta. Eles deixaram o topo contra o aplicativo. Estado para uma pontuação de 65-55 na quinta-feira.

Enquanto isso, o Texas State entrou em seu jogo na quinta -feira com duas vitórias consecutivas … mas eles saíram com três. Eles passaram pelos Ragin Cajuns com muitos pontos, levando o jogo 89-74.

Embora vencessem, o Texas State lutou para recuperar a bola e terminou o jogo com apenas cinco rebotes ofensivos. Essa é a menor quantidade de rebotes ofensivos que foram publicados desde novembro de 2024.

O estado do Arkansas excedeu seu recorde para 15-5 com a vitória, que foi o 13º consecutivo em casa, que remonta à última temporada. Quanto ao estado do Texas, eles estão ultimamente em uma sequência: venceram quatro de seus últimos cinco jogos, o que proporcionou um bom aumento com seu recorde de 12 a 8 nesta temporada.

Esteja atento ao Arco no concurso de sábado: o Arkansas State fez com que os chutes profundos parecessem fáceis este ano, depois de ter em média 9,2 três por jogo. No entanto, é uma história diferente para o Estado do Texas, pois eles apenas tiveram uma média de 5,9. Dada a considerável vantagem do estado do Arkansas nessa área, o estado do Texas precisará encontrar uma maneira de fechar essa lacuna.

O estado do Arkansas venceu o estado do Texas por 79 a 72, quando as equipes jogaram pela última vez em janeiro de 2024. O estado do Arkansas tem outra vitória sob a manga, ou o estado do Texas fará a mesa? Teremos a resposta em breve.

História da série

O Texas State venceu 7 de seus últimos 10 jogos contra o estado do Arkansas.