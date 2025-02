Como ver os pinguins do estado de Youngstown vs. IUI Jaguars: Informações de transmissão de basquete ao vivo da NCAA, canal de televisão, horário de início, probabilidades de jogo

Quem está tocando

Registros atuais: IUI 7-15, Youngstown State 13-9

Youngstown State é 9-1 contra a IUI desde fevereiro de 2020 e terá a oportunidade de estender esse sucesso no sábado. Os Penguins do Estado de Youngstown serão anfitriões no sábado para receber o Jaguars IUI, onde a dica está agendada às 14:00 ET no Beeghly Center. Os pinguins são pagos com alguns músculos ofensivos, pois tiveram uma média de 76 pontos por jogo nesta temporada.

O estado de Youngstown irá para o concurso de quinta -feira na esperança de manter os bons tempos em andamento: eles mostraram que podem vencer na sexta -feira (venceram por 49), mas na quinta -feira mostraram que o fechamento também pode vencer. Eles escaparam pouco com uma vitória quando a equipe passou pelo Wright State 88-86. Tendo previsto uma vitória próxima para os pinguins, as probabilidades estavam no dinheiro.

Enquanto isso, a IUI recebeu um golpe contra Robert Morris na quinta-feira, caindo em 106-53. Os Jaguars não tiveram muita sorte com os coloniais recentemente, desde que a equipe ficou aquém das últimas três vezes que se conheceram.

Talvez, como esperado, dada a pontuação, a IUI lutou para trabalhar juntos e terminou o jogo com apenas sete assistências. Essa é a menor quantidade de assistências desde novembro de 2024.

Ultimamente, o estado de Youngstown está em uma sequência: eles venceram três de seus últimos quatro confrontos, o que proporcionou um bom aumento com seu recorde de 13-9 nesta temporada. Quanto a IUI, sua perda reduziu seu recorde para 7-15.

O estado de Youngstown passou pela IUI em seu confronto anterior em 1º de janeiro a uma pontuação de 77-61. O estado de Youngstown repetirá seu sucesso, ou a IUI terá um plano de jogo melhor desta vez? Vamos descobrir isso em breve.

História da série

Youngstown State venceu 9 de seus últimos 10 jogos contra a IUI.