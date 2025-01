Como ver Penn State Nittany Lions vs. Ohio State Buckeyes: Informações de transmissão de basquete ao vivo da NCAA, canal de televisão, horário de início, probabilidades de jogo

Quem está tocando

Ohio State Buckeyes @ Penn State Nittany Lions

Registros atuais: Ohio State 12-8, Penn State 13-8

Como olhar

Quando: Quinta -feira, 30 de janeiro de 2025 às 18:30 ET

Quinta -feira, 30 de janeiro de 2025 às 18:30 ET Onde: Rec Hall – University Park, Pensilvânia

Rec Hall – University Park, Pensilvânia TV: Fox Sports 1

Fox Sports 1 Continuar: CBS Sports Application

CBS Sports Application Transmissão online: FUBOTV (Tente gratuitamente. Restrições regionais podem ser aplicadas).

O que saber

Depois de dois jogos na estrada, a Penn State volta para casa. Eles e os Buckeyes do Estado de Ohio enfrentarão um Big Big Ten às 18:30 ET na quinta -feira no Rec Hall. Os Nittany Lions são pagos com alguns músculos ofensivos, pois tiveram uma média de 83,2 pontos por jogo nesta temporada.

A Penn State provavelmente vai ao concurso com uma abordagem no segundo tempo, que foi quando as coisas caíram contra o Michigan na segunda -feira. A Penn State recebeu um golpe de 76-72 na coluna de perdas nas mãos de Michigan.

Apesar de sua derrota, Penn State viu vários jogadores subirem ao desafio e fazer peças notáveis. Nick Kern Jr., que perdeu um dobro em 16 pontos e dez rebotes, foi talvez o melhor de todos. Como Baldwin Jr. foi outro jogador importante, publicando 15 pontos, juntamente com seis assistências e três assaltos.

Enquanto isso, o estado de Ohio passou por Iowa com pontos na segunda-feira, fazendo o jogo de 82-65. A vitória foi vitória consecutiva para os Buckeyes.

Vários jogadores participaram de performances sólidas para levar o estado de Ohio à vitória, mas talvez nada mais que Bruce Thornton, que tinha 5 por 8 no caminho para 15 pontos mais oito rebotes. Outro jogador que fez a diferença foi Devin Royal, que tinha 5 por 6 a caminho de 12 pontos mais oito rebotes.

Penn State reduziu seu recorde para 13-8 com a derrota, que foi seu nono consecutivo na estrada que remonta à última temporada. Quanto ao estado de Ohio, sua vitória encerrou uma seca de três jogos em casa e atingiu até 12-8.

É provável que uma ofensiva de alto desempenho esteja na agenda, pois ambos são um dos maiores equipes da liga. A Penn State não teve problemas para aumentar o placar nesta temporada, tendo em média 83,2 pontos por jogo. No entanto, não é como as lutas do estado de Ohio naquele departamento, uma vez que elas têm uma média de 79,8. Com as duas equipes tão facilmente capazes de colocar pontos, a única pergunta que resta é quem pode executar a pontuação mais alta.

Penn State ficou aquém contra o estado de Ohio em seu confronto anterior em janeiro de 2024, caindo 79-67. A Penn State terá mais sorte em casa em vez do caminho?

História da série

O estado de Ohio venceu 6 de seus últimos 10 jogos contra a Penn State.