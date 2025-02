Como ver Rattlers A&M da Flórida vs. Alabama A&M Bulldogs: canal de TV, Informações ao vivo da NCAA Basketball, Horário de início

Relatório de tempo parcial

A Florida A&M e o Alabama A&M apresentaram o jogo, mas suas ofensas certamente não o fizeram. Após uma sala, nenhuma das equipes tem o jogo no mercado de ações, mas a Florida A&M lidera 34-32 sobre o Alabama A&M.

A Florida A&M entrou no concurso depois de vencer quatro seguidas e é apenas metade da outra. O Five, ou o Alabama A&M aumentará e estragará isso? Vamos saber isso em breve.

Quem está tocando

Alabama A&M Bulldogs @ Florida A&M Rattlers

Registros atuais: Alabama A&M 7-13, Florida A&M 7-11

Como olhar

O que saber

A Alabama A&M desfrutou de uma fazenda de três jogos, mas em breve terá que tirar o pó da sua estrada T -Shirts. Eles e os Rattlers da Flórida A&M enfrentarão uma batalha de SWAC às 18:00 ET no sábado no centro para Lawson. Os Bulldogs são pagos com alguns músculos ofensivos, uma vez que tiveram uma média de 77 pontos por jogo nesta temporada.

Depois de ter lutado com quatro derrotas seguidas, a Alabama A&M finalmente mudou as coisas contra a Prairie View na segunda -feira. Eles desfrutaram de uma acolhedora vitória por 98 a 82 sobre os Panteras. Tendo executado a pontuação alta, ambas as equipes podem estar fazendo alguns exercícios defensivos adicionais em breve.

O Alabama A&M quebrou o navio ofensivo e terminou o jogo com 16 rebotes ofensivos (eles estão em segundo lugar em rebotes ofensivos para o jogo em geral). Esse forte desempenho não era novidade para a equipe: agora eles demoliram pelo menos dez rebotes ofensivos em oito jogos consecutivos.

Enquanto isso, a Flórida A&M entrou em seu confronto na segunda -feira com três vitórias consecutivas … mas eles saíram com quatro. Eles deixaram o topo contra os Tigres para uma pontuação de 72-62.

A vitória da Alabama A&M aumentou seu recorde para 7-13. Quanto à Flórida A&M, sua vitória aumentou seu recorde para 7-11.

A Alabama A&M espera superar as chances de sábado, já que os especialistas pensam que têm como objetivo uma perda. Os traigadores que os recolhem contra a propagação têm alguma confiança (para colocá -la suavemente), já que a equipe está sentada em uma sete de sete jogos de não cobrir quando joga como o desamparado na estrada.

Ambas as equipes do concurso deste sábado venceram suas últimas partidas, mas também cuidaram de seus traigadores e cobriram a propagação. Quanto ao seu próximo jogo, a Flórida A&M é a favorita disso, já que os especialistas esperam vê -los por 3,5 pontos. Pode haver um jogo interessante neste caso, já que eles fizeram isso muito bem contra a propagação em casa nesta temporada, enquanto a Alabama A&M lutou contra se espalhar pelo caminho.

Chance

Florida A&M é a favorita de 3,5 pontos contra o Alabama A&M, de acordo com o último Probabilidades de basquete universitário.

As probabilidades tinham uma boa idéia da linha para isso, desde que o jogo abriu com os Rattlers como o favorito de 4 pontos.

O Over/Under é de 144,5 pontos.

História da série

A Alabama A&M venceu 4 de seus últimos 7 jogos contra a Flórida A&M.