Como ver Saint Louis Billikens vs. VCU Rams: Broadcast Live, canal de televisão, hora de início para o jogo de basquete da NCAA na terça -feira

Quem está tocando

VCC Rams @ Saint Louis Billikens

Registros atuais: VCC 16-4, Saint Louis 12-8

Como olhar

Quando: Terça -feira, 28 de janeiro de 2025 às 20:00 ET

Terça -feira, 28 de janeiro de 2025 às 20:00 ET Onde: Arena's Chaiphetz – St. Louis, Missouri

Arena's Chaiphetz – St. Louis, Missouri TV: CBS Sports Network

CBS Sports Network Continuar: CBS Sports Application

CBS Sports Application Veja a televisão conectada: CBS Sports Application em Ano e Fire TV

CBS Sports Application em Ano e Fire TV Transmissão ao vivo: CBSSports.com qualquer FUBOTV (Tente gratuitamente. Restrições regionais podem ser aplicadas).

O que saber

A VCU tem 8-2 contra Saint Louis desde fevereiro de 2019 e terá a oportunidade de estender esse sucesso na terça-feira. Ambos enfrentarão uma batalha de Atlantic 10 às 20:00 ET na arena de Chaifez. Os Rams estão chegando no concurso Hot, depois de vencer seus últimos seis jogos.

Sexta -feira passada, a VCU venceu St. Bona. 75-61.

Joe Bamisile foi a excelente ofensiva do partido, pois era de 7 por 12 a caminho de 18 pontos, mais seis assistências e seis rebotes. O desempenho dominante deu a ele uma nova carreira em assistências. Outro jogador que fez a diferença foi Phillip Russell, que registrou 16 pontos, além de dois assaltos.

A VCU estava trabalhando como unidade e terminou o jogo com 20 assistências. Eles superam facilmente seus oponentes naquele departamento como St. Bona. Publicado apenas sete.

Enquanto isso, a propagação do ponto pode ter favorecido Saint Louis no sábado, mas o resultado final não. Eles caíram 67-61 para George Wash.

No entanto, a perda não conta a história toda, já que vários jogadores tiveram bons jogos. Um dos mais ativos foi Robbie Avila, que ganhou 13 pontos, além de três assaltos. A equipe também recebeu cortesia de Gibson Jimerson, que ganhou 12 pontos mais sete rebotes e três assaltos.

VCU excedeu seu recorde para 16-4 com a vitória, que foi seu décimo consecutivo em casa. Quanto a Saint Louis, sua derrota reduziu seu recorde para 12-8.

Seja atento ao arco no confronto de terça -feira: o VC fez para acertar fotos profundas, parece fácil este ano, depois de ter uma média de 9,3 três por jogo. No entanto, não é como Saint Louis luta nesse departamento, pois eles têm uma média de 9,4. Dados esses pontos fortes na competição, será interessante ver como o seu choque se desenvolve.

A VCU passou por Saint Louis quando as equipes jogaram há duas semanas para uma pontuação de 78-62. A revanche pode ser um pouco mais difícil para a VCU, pois a equipe não terá a vantagem do tribunal em casa desta vez. Vamos ver se a mudança no local faz a diferença.

História da série

A VCU venceu 8 de seus últimos 10 jogos contra Saint Louis.