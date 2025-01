Como ver Utah Utes vs. Cincinnati Bearcats: Informações de transmissão de basquete ao vivo da NCAA, canal de televisão, horário de início, probabilidades de jogo

Quem está tocando

Cincinnati Bearcats @ Utah Utes

Registros atuais: Cincinnati 12-7, Utah 11-8

Como olhar

Quando: Terça -feira, 28 de janeiro de 2025 às 22:00 ET

Terça -feira, 28 de janeiro de 2025 às 22:00 ET Onde: Jon M. Huntsman Center – Salt Lake City, Utah

Jon M. Huntsman Center – Salt Lake City, Utah TV: CBS Sports Network

CBS Sports Network Continuar: CBS Sports Application

CBS Sports Application Veja a televisão conectada: CBS Sports Application em Ano e Fire TV

CBS Sports Application em Ano e Fire TV Transmissão ao vivo: CBSSports.com qualquer FUBOTV (Tente gratuitamente. Restrições regionais podem ser aplicadas).

CBSSports.com qualquer FUBOTV (Tente gratuitamente. Restrições regionais podem ser aplicadas). Custo do ingresso: $ 1,00

O que saber

Temos outro confronto emocionante do Big 12 a tempo desde os Cincinnati Bearcats e os Utah Utes estão prontos para dar uma dica às 22:00 ET na terça -feira no Jon M. Huntsman Center. A defesa dos Bearcats permitiu apenas 62,7 pontos por jogo nesta temporada, de modo que a ofensiva dos Utes terá seu trabalho para eles.

Cincinnati visa o confronto de fome de terça -feira para uma vitória, já que sua forte temporada foi descarrilada por duas derrotas consecutivas. Eles receberam uma derrota punitiva por 80 a 52 nas mãos da BYU no sábado.

Enquanto isso, Utah terminou muito atrás de Baylor no sábado e perdeu por 76-61.

A perda de Utah não deve obscurecer as performances de Miro Little, que registrou 12 pontos mais oito rebotes e sete assistências, e Ezra Ausar, que tinha 7 por 12 a caminho de 19 pontos, mais sete rebotes e dois assaltos. Além disso, Ausar também acumulou cinco rebotes ofensivos, o máximo que teve desde novembro de 2024.

A derrota de Cincinnati reduziu seu recorde para 12-7. Quanto a Utah, sua perda reduziu seu recorde para 11-8.

É provável que o rebote seja um fator importante neste concurso: Cincinnati está quebrando o vidro nesta temporada, depois de ter uma média de 36,5 rebotes por jogo. No entanto, não é como as lutas de Utah nesse departamento, uma vez que elas têm uma média de 39,9. Com as duas equipes que lutam por curral os tiros perdidos, veremos se uma equipe pode aproveitar.

Cincinnati espera superar as chances de terça -feira, já que os especialistas pensam que têm como objetivo uma perda. Eles são um compromisso contra a propagação enquanto se sentem com um recorde de 7 a 12 ATS.

Chance

Utah é um feijão leve contra Cincinnati, de acordo com o mais recente Probabilidades de basquete universitário.

As probabilidades tinham uma boa idéia da linha para isso, desde que o jogo abriu com os Utes como o favorito de 1,5 pontos.

O Over/Under é de 137,5 pontos.

Ver Seleções de basquete universitário Para cada jogo, incluindo isso, do modelo avançado de computador da Sportsline. Obtenha seleções agora.