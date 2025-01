Como ver Vermont Catamount contra UMBC Retrievers: canal de televisão, informações de transmissão de basquete ao vivo da NCAA, hora de início

Quem está tocando

UMBC Pellet Dogs in Vermont Catamount

Registros atuais: UMBC 10-10, Vermont 11-9

O que saber

Vermont tem uma marca de 9-1 contra a UMBC desde março de 2020 e terá a oportunidade de estender esse sucesso no sábado. Ambos enfrentarão uma batalha da América Oriental às 13:00 ET no Roy L Patrick Gymnasium. Os Catamounts procurarão manter sua série de quatro vitórias consecutivas em casa.

Na quinta-feira, embora não tenha sido um desempenho dominante, Vermont venceu o NJ Tech 68-64.

Enquanto isso, pode ter sido necessário um tempo extra para terminar o trabalho, mas a UMBC finalmente obteve o resultado que eles esperavam na quinta -feira. Eles foram impostos a Albany por uma pontuação de 92-87. Tendo enviado o placar tão alto, ambas as equipes provavelmente têm alguns exercícios defensivos adicionais pela frente.

Embora vencessem, a UMBC teve problemas para recuperar a bola na ofensiva e terminou o jogo com apenas cinco rebotes ofensivos. Eles foram desmontados por seus oponentes naquele departamento quando Albany derrubou 19.

Vermont recentemente teve um bom desempenho, desde que venceu cinco de seus últimos seis jogos, o que significou um grande aumento em seu recorde de 11-9 nesta temporada. Quanto ao UMBC, a vitória os devolveu ao empate de 10 a 10.

Vermont venceu um confronto emocionante contra o UMBC em seu confronto anterior em fevereiro de 2024, superando furtivamente 72-70. Vermont repetirá seu sucesso ou a UMBC tem um plano de jogo melhor desta vez? Sabemos muito em breve.

História da série

Vermont venceu 9 de seus últimos 10 jogos contra a UMBC.