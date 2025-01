Como você evita que os jogadores finjam lesões? Treinadores de futebol universitário divididos sobre questão problemática

CHARLOTTE – Em uma sala de conferências no centro de convenções daqui na segunda-feira, vários treinadores exploraram um dos temas mais quentes do mundo do futebol universitário: fingir lesões.

Na verdade, a reunião incluiu até clipes de jogadores (supostamente) caindo no campo no meio de uma investida em um esforço, defensivamente, para diminuir o ímpeto do ataque e, ofensivamente, para melhor montar a próxima jogada.

Como parte da convenção da American Football Coaches Association, os líderes aqui estão inflexíveis em encontrar uma solução para um problema incômodo.

Como os programas se penalizam o suficiente para evitar a simulação de lesões?

“Talvez só precisemos parar de fingir lesões”, disse o técnico da Flórida, Billy Napier, em um ataque sutil àqueles que praticam a arte.

Infelizmente, não é tão fácil. Os treinadores, vítimas dos seus níveis competitivos de vitória a todo custo, precisam de consequências para as suas ações. Eles encontram brechas e as exploram. Mas e se essas lacunas fossem fechadas?

O comitê técnico emergiu da reunião de segunda-feira com um plano: qualquer jogador lesionado ficaria afastado dos gramados pelo resto da temporada, a menos que um time usasse um tempo limite para reintegrar o jogador. Também foi discutida uma multa para o técnico principal, possivelmente vinculada a um processo de revisão pós-jogo.

A proposta está em fase inicial. Na verdade, na reunião de treinadores de terça-feira não se falou nisso. Os treinadores votaram a favor das mudanças no portal de transferências. Numa decisão unânime, os treinadores propõem uma janela de portal única de 10 dias no início de janeiro, eliminando a janela de primavera e condensando também a atual janela de portal de dezembro.

A decisão dos treinadores é apenas uma recomendação que será agora apresentada ao Comitê de Supervisão de Futebol da NCAA, um órgão político composto principalmente por administradores de escolas e conferências. O comitê, que provavelmente examinará a questão durante sua reunião de fevereiro, iria então, se aprovado, encaminhá-la ao Conselho da Divisão I da NCAA, um órgão de governo de alto nível que apresentou uma proposta semelhante de janela de portal único no início deste outono.

O futuro da decisão do portal de coaching é muito incerto.

Isso também se aplica a fingir um plano de lesão. Na verdade, vários treinadores da SEC não apoiaram na terça-feira um plano que deixaria um jogador afastado por uma série inteira caso ele se machucasse.

“Está tudo bem até que ele seja seu quarterback”, disse o técnico do Auburn, Hugh Freeze.

“Simplesmente não acho que possamos fazer isso”, acrescentou Napier.

Outros expressaram sentimentos semelhantes.

Acontece que a situação de simulação de lesões tornou-se tão grave na SEC que o comissário Greg Sankey, no meio da temporada passada, emitiu um memorando aos membros da liga multando os treinadores se suas equipes fossem acusadas de fingir lesões.

No memorando com palavras fortes, Sankey escreveu: “Jogue futebol e pare de fingir bobagens sobre lesões”. A liga implementou uma estrutura de penalidades que inclui multa de US$ 50.000 ao técnico principal pela primeira violação, US$ 100.000 pela segunda e suspensão de um jogo pela terceira.

A proposta discutida aqui na segunda-feira seria ainda mais significativa: qualquer jogador lesionado perderia o restante desse reforço específico.

“E se a lesão for real?” um assistente técnico perguntou.

“E se a viagem durar mais 10 peças?” disse outro.

Certamente há problemas com este plano.

Mas o maior problema? Fingindo lesões.

Vamos ouvir Napier: Por que não paramos de fazer isso? Está estragando o jogo.