Yamal concluiu recentemente 100 participações como jogador de futebol profissional.

Já faz um tempo desde que um wunderkind gerou tanto exagero e entusiasmo quanto o Lamine Yamal. Desde os quinze anos, o graduado da Academia de Barcelona está nas manchetes. Suas realizações estão dando a ele uma oportunidade real de se tornar o vencedor mais jovem de Ballon d’Or na história, um registro que atualmente tem um certo Ronaldo Nazario.

Em sua breve carreira profissional, Yamal se destacou para o clube e o país, ajudando -os a ganhar vários prêmios de equipes. O jovem chegou a ganhar o Kapa Trophy e o título europeu de Golden Boy de 2024.

As expectativas para o adolescente só aumentaram como resultado de seu excelente desempenho até o momento. Muitos acreditam que o espanhol se tornará a próxima estrela dominante na Europa, seguindo as etapas de Lionel Messi e Cristiano Ronaldo.

Yamal já alcançou algo no início de sua carreira que até Messi ou Ronaldo fizeram isso até muito mais tarde. Ele fez isso com a seleção nacional em um grande evento. Naturalmente, essa honra foi obtida no Eurocup 2024, onde Yamal, que tinha 16 anos na época, roubou o programa quando a Espanha avançou todo o caminho e derrotou a Inglaterra na partida do campeonato.

Mas como o fim se compara a Messi e Ronaldo na mesma fase de suas carreiras? Como Yamal jogou recentemente seu 100º jogo de futebol profissional, parece apropriado comparar seu desempenho com o do casal ilustre.

Comparando estatísticas de Messi, Ronaldo e Yamal após 100 jogos

Estatística Lionel Messi Cristiano Ronaldo Lamina Yamal Metas 40 17 21 Assistência 13 19 30 Minutos 6.457 5.563 6.681 Caps internacionais 19 17 17 Troféus 5 2 3 Honras individuais 1 0 10 Idade para o jogo 100 20 anos, 3 meses, 14 dias 19 anos, 8 meses, 20 dias 17 anos, 7 meses, 5 dias

