Comparação de objetivos e estatísticas de todos os tempos

Ambos os jogadores se dedicaram a seus pés entre eles durante suas carreiras.

Quanto aos jogadores de futebol, Lionel Messi e Cristiano Ronaldo estão entre os melhores de ter pisado no campo. Ao longo de suas duas décadas, os dois homens foram marcadores de objetivos pendentes e desenvolveram uma variedade de estratégias para colocar a bola no fundo da rede.

Embora essa seja a habilidade mais difícil no jogo bonito, a dupla talentosa fez com que pareça simples ao longo dos anos, o que ocasionalmente tem objetivos apenas para desfrutar. Messi e Ronaldo podem ameaçar equipes rivais com gols, cabeçalhos e ataques bem colocados do pé fraco. Eles são eficazes em quase qualquer circunstância.

Durante seu mandato na Europa, eles fizeram futebol sem estresse marcando mais de 30 gols por temporada, vencendo a bota de ouro e competindo constantemente por elogios individuais. Durante sua era dominante, foi difícil prever qualquer outro jogador que os vencesse por qualquer título individual.

A marcação de gols se tornou pão e manteiga para eles. Eles nunca mostraram nenhum sinal de desaceleração, mesmo depois de atingirem seus 30 anos e continuaram a demonstrar que, com dedicação suficiente, podem alcançar a excelência em sua carreira.

Neste artigo, analisamos seus objetivos profissionais e quantos objetivos marcaram para seus clubes no passado e pelo presente.

Cristiano Ronaldo vs Lionel Messi: objetivos profissionais e estatísticas de todos os tempos

Como Cristiano Ronaldo é o maior goleador de todos os tempos, enquanto Messi é o segundo artilheiro, a ex -estrela do Barcelona ainda pode terminar primeiro desde que ele é dois anos mais novo que Ronaldo se continuar a jogar por mais anos.

Mesmo assim, Ronaldo merece todos os aplausos, pois quando o ano de 39 anos decide colocar suas botas, ele certamente marcará mais de 950 gols para o clube e o país.

É fascinante ver que Lionel Messi é o artilheiro mais confiável, mesmo que ele tenha menos objetivos profissionais gerais. A estrela entre Miami é um pouco mais alta que a proporção de 0,73 de Ronaldo, com uma média de 0,78 gols por jogo.

Ao considerar os papéis que os dois homens desempenharam em suas raças ilustres, isso se torna ainda mais surpreendente. Embora Cristiano Ronaldo tenha sido um especialista em seus primeiros anos depois, o CR7 passou quase os últimos dez anos jogando como centro.

Mas Messi nunca foi o mesmo jogador em termos de pura habilidade surpreendente. Durante sua carreira, Messi jogou principalmente como uma extrema direita ou como meio -atacante do atacante atrás do atacante. Ele raramente operou como atacante de sua carreira.

Clube/nação Cristiano Ronaldo Clube/nação Lionel Messi Sports cp 5 Barcelona 672 Manchester United 145 Paris Saint-Germain 32 real Madrid 450 Inter Miami 34 Juventus 101 Argentina 112 Al-Nassr 85 – Portugal 135 – Total 921 Total 850

Ambos estão agora no crepúsculo de sua carreira. Quando eles finalmente decidem chamar suas aposentadorias, será a parte mais triste da história do esporte. A alegria que eles forneceram aos fãs em todo o mundo não tem preço. No entanto, por enquanto, devemos gostar de vê -los jogar futebol e apreciar sua carreira no crepúsculo, desde que durar.

