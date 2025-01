Comprensione del calcio con Joel Klatt: Breaking Defending Coverge

Joel Clawing Uno dei principali analisti del calcio universitario

Copertura 1

La copertura in difesa è stata spiegata da: Cover 1

Cos’è la copertina 1?

La copertura 1 è difesa di un uomo. Ciò significa che è una persona per un’altra, ed è una copertura 1 perché c’è una sicurezza nel mezzo del campo.

Come stai in fila?

La prima cosa che una difesa sta cercando di vedere quando è la linea del crimine: dov’è la forza di corsa? Significa, dov’è la testa stretta? Devi mettere i tuoi corpi più grandi da quel lato.

Come funziona questa copertura?

Il ricevitore su entrambi i lati 1 riceve angoli per la difesa umana. Poi ci sono 2 giocatori su entrambi i lati della sicurezza e delle auto in linea. Gli altri giocatori di linea hanno responsabilità immediate per le persone in base alle quali pubblica la metà della corsa.

Perché esegui la copertina 1?

Se guardi e conti i giocatori della scatola, hai un giocatore in più di quello che un crimine può impedire se vogliono guidare il calcio. Hai rapporti di esecuzione.

Eseguirai anche questa copertura se ritieni che gli atleti dall’esterno siano migliori dei loro ampi ricevitori perché hai intenzione di rimuovere i tiri brevi e portare a un forte lancio della finestra.

Hai anche la possibilità di blitz in casa perché hai entrambi i giocatori di linea nel mezzo del campo.

Copertura 2

La copertura in carica è stata spiegata da: Cover 2

Cos’è la copertina 2?

È una difesa di zona – quando il difensore è responsabile di un campo particolare in un particolare giocatore. Ci sono due casse di sicurezza, motivo per cui la chiamiamo cannella 2. Sono responsabili della metà del campo.

Come stai in fila?

Devi riconoscere dove si trova la forza di guida, ma ora non hai sicurezza. Quindi, devi camminare in autobus verso il punto di partenza. Quando esci da quel giocatore di linea, la scatola di corsa perde il giocatore. Quindi questa difesa non è davvero una grande squadra da corsa.

Qual è la parte più critica della copertina?

Gli angoli esterni devono smontare i grandi ricevitori. Ciò significa che il difensore usa la mano per contattare un ampio ricevitore e disturbare il percorso rompendo. Questo è importante per apparire il passaggio e i sicari possono ottenere una posizione migliore.

Perché esegui la copertina 2?

Se hai grandi battaglie difensive che possono smettere di correre e la squadra non può correre la palla contro la scatola di corsa, che è leggera, allora hai una difesa molto sicura. Non puoi ottenere giochi esplosivi. Possono radunarsi, il che significa che un giocatore secondario eserverà il personale della palla per fare una battaglia. È una difesa molto sicura e una difesa che se i tuoi angoli fanno un ottimo lavoro disturbando i grandi ricevitori, può essere difficile lanciare la palla.

Un altro motivo per cui questo è se c’è un ampio destinatario per l’altra squadra e la squadra opposta ha bisogno di aiutare in sicurezza. Ciò ti consente di ottenere questo aiuto e che l’ampio ricevitore è fondamentalmente una doppia squadra.

Copertura 3

La copertura in carica è stata spiegata da: Cover 3

Cos’è la copertina 3?

È una difesa di zona in tre zona profonda. Hai una classe media nel mezzo del campo e dividi il campo in tre zone profonde. C’è un angolo, l’altro nell’angolo è un altro e la sicurezza profonda è terza.

Come stai in fila?

Devi riconoscere la forza della guida, trovare una testa stretta e il giocatore di linea ci va. La sicurezza va sul lato dell’ampio ricevitore: resistenza al bypass.

Perché esegui la copertina 3?

Questo è un modo per essere in una difesa davvero forte senza dover giocare una coperta di una persona. Se la copertura 1 era di difesa di un uomo grande, lo stesso si può dire con la copertura 3. Gli angoli si siedono e giocano in profondità terzo nell’area di copertura della zona. Devono diffondersi.

La debolezza della copertina 3 è negli appartamenti, all’esterno del campo. È un’area del campo in cui puoi attaccare se sei un ampio ricevitore.

La copertura 3 è molto preziosa per le squadre che non credono di poter smettere di correre con due alti sicuri. Hanno bisogno di un giocatore in più nella scatola da corsa e vogliono cercare di essere al sicuro dietro di lui, dove non rinunciano alle grandi giochi e lasciano che gli angoli siano sull’isola.

Copertura 4

La copertura in carica è stata spiegata: Cover 4

Cos’è la copertina 4?

La copertina 4 è la più unica di queste quattro coperture. Si chiama spesso “un quarto”. In teoria, potresti avere quattro zone profonde. È una copertura di zona, ma è suonata sui principi umani.

Come stai in fila?

Gli angoli sono fondamentalmente nell’area di coperta umana n. 1 per loro. I sicfici sono il “pattern read” così chiamato – nel senso che leggono la pubblicazione n. 2 – una testa stretta o un ricevitore di gap.

Ogni giocatore secondario può avere una profonda responsabilità, quindi puoi “quattro”. Ogni giocatore secondario gioca indietro ed è responsabile di un quarto del campo.

Perché hai una copertina 4?

Questa è la copertura che chiami se vuoi essere una difesa pesante. Se hai angoli che ritieni che possa giocare a coperta umana, questa è una grande copertura perché crea un’illusione che il crimine possa eseguire il calcio, eppure non possono davvero perché il sicuro gioca così forte e non è “t Ottieni un profondità .

La debolezza del mazzo 4 è la scatola di corsa. Ci sono abbastanza giocatori sulla linea offensiva e in cima stretta che impediscono a tutti in fuga. Tuttavia, questa è una delle prestazioni più forti che puoi potenzialmente chiamare, poiché Safet può diventare difensori in base a quale pubblicazione numero due farà da entrambe le parti.

