Con il valore predefinito del commercio NBA, Anthony Davis – No LeBron James – Pressure Lakers

Melissa Rohl Fox Sports NBA Writer

Sappiamo che Anthony Davis vuole che Los Angeles Lakers abbia un altro grande uomo.

Non sorprende in sé, considerando che preferisce giocare a quattro più di cinque.

Ma qualcos’altro è sorprendente: questa volta lo è lui Parlare e fare pressione sul front office dei Lakers per fare un accordo.

Negli ultimi anni, LeBron James è stata la voce di un’organizzazione, sia apertamente che coperta. È stato a lungo uno dei motivi più importanti per cui i Lakers hanno cambiato le canzoni dalla sua squadra del campionato 2020 per acquisire Russell Westbrook nel 2021. E quando non ci è riuscito, non ha reso felice prima del 2023, persino chiamandolo al “Duh Domanda “Quando si è chiesto se Kyrie Irving potesse aiutare a cambiare la squadra. I Lakers hanno continuato a commerciare a Westbrook e hanno acquisito sei nuovi giocatori mentre si recavano verso la finale della West Conference durante quella stagione.

Ora che Lakers era al quinto posto e forse solo alcuni cambiamenti da parte dei veri concorrenti, Davis si è preso per dare il CEO di Lakers Rob Pelinka, un calcio non sottile sul retro dell’intervista televisiva per fare le sue osservazioni per un’intervista televisiva.

“Penso che abbiamo bisogno di un altro grande”, ha detto Davis a ESPN. “Mi sento come se fossi sempre stato al meglio quando ho avuto quattro anni.”

In molti modi, era ancora la prova più concreta di una bypass di torce da James a Davis.

James, che ha compiuto 40 anni a dicembre, ha chiarito ai media nell’ultima stagione che Lakers è ora una squadra di Davis. È chiaro che Davis ha accettato questo ruolo in tribunale. Ha aperto la stagione giocando a basket di calibro MVP e attualmente ha una media di 25,9 punti di tiro al 52,4 per cento, 11,9 rimbalzi, 3,5 e 2,2 impediscono il gioco.

Ma i Lakers così chiamati. Il portavoce è una nuova area per lui.

(Wally Skalij/Los Angeles Times Getty Images)

Quando i Lakers sono tornati in tribunale dopo una pausa di due giochi durante la stagione a causa degli incendi boschivi intorno a Los Angeles, Davis ha parlato con i media contro San Antonio 13. Gennaio. James non parlava quella notte.

E ora, prima del limite di tempo, Davis è forte per le esigenze della squadra.

Davis ha recentemente affermato di aver adottato un “ragazzo” in Lakers.

“Tutto quello che so può fare qualcosa di cui abbiamo parlato negli anni precedenti e quest’anno in modo che possiamo raggiungere il paese promesso, devo giocare a come gioco ora”, ha detto Davis a Fox Sports. “Non ha mai avuto una conversazione con me e (LeBron) dove è come” Ehi, questa è la tua squadra e ti darò le chiavi o altro. “È solo qualcosa che abbiamo appena suonato.

Davis sente l’urgenza di vincere un nuovo campionato ora, soprattutto considerando che James ha ammesso che non intende giocare “fino a quando le ruote non cadono” ed è probabilmente solo una o due stagioni rimaste.

Il 6 febbraio, Davis fece pressione sul commercio all’angolo. Ha raddoppiato nei suoi commenti quando gli è stato chiesto quando Lakers ha vinto il campione in carica Boston Celtics lo scorso giovedì.

Davis ha detto che Lakers è “un po ‘più inquietante” difensivamente mentre suona quattro. E offensivamente, ha aggiunto che lo rilascia, dandogli “galleggiando un po ‘di più”.

“Ho iniziato a suonare solo cinque nel 2021”, ha detto Davis. “Avrei stretto, ma ero principalmente quattro. Quindi tutta la mia carriera ne ha giocato quattro. E abbiamo visto come gioco. Conosco solo un po ‘più efficace (quattro). Mark (cinque) ha i benefici e gli svantaggi. Un giocatore migliore in quattro “.

Erano parole forti per Davis, che ora è alla sua sesta stagione con Lakers. In precedenza, ha lasciato la maggior parte dei politici a James. Ora è lui che fa una chiara petizione.

È interessante vedere cosa fanno i Lakers. Cambiano il loro primo round di scelte e seguono la seconda stella cercando di vincere ora? Hanno intenzione di avere un movimento più piccolo con il loro secondo round? Stanno per stare in piedi, come hanno fatto nel tempo del tempo dell’anno scorso?

James ha recentemente affermato che i Lakers devono giocare a basket quasi perfetto per vincere la lista attuale. “Non abbiamo spazio per un errore”, ha detto.

È un lungo ordine per James e Davis in una conferenza occidentale molto competitiva con 10 squadre hanno record .500.

Pelkaa si è già trasferita in questa stagione, scambiando D’Angelo Russell, Maxwell Lewis e tre scelte del secondo round sulla rete Brooklyn a dicembre per Doria Finney-Smith e Shake Milton.

Ma i Lakers Superstars sentono chiaramente di dover fare di più per essere un vero sfidante. In effetti, su James 40 il 30 dicembre, ha offerto una valutazione molto onesta del suo team.

“Possiamo vincere il campionato in questo momento?” Chiese James. “No, non lo credo. Ma va bene perché abbiamo così tanto spazio per il miglioramento.”

Dwight Howard è stato Davis ha detto che un altro grande uomo, Dwight Howard è stato un rapido ruolo di volontariato, Tweet: “Non è così difficile trovare il centro”. Ovviamente, Howard ha giocato al fianco di James e Davis durante la competizione di campionato nel 2020 prima dell’ultima volta giocate all’estero a Taiwan nel 2022-23.

I Lakers avrebbero preso di mira molte più probabili opzioni se ne stessero cercando un’altra grande. Ma questo è certamente certo: ci sono alcune cose difficili che sono pesate.

Mentre i Lakers sta giocando così bene al momento, tra cui cinque delle ultime sei partite, fa pressione sul fare le giacche che le renderebbero una squadra di campionato ora. Ma ovviamente potrebbe arrivare al sacrificio della ricostruzione a lungo termine dopo aver ritirato James.

Almeno Davis ha chiarito ciò che vuole.

Vuole che i Lakers adattino la squadra ora, mettendo lui e James per vincere un altro titolo insieme.

“Vogliamo sempre essere un campionato pensando”, ha detto Davis. “Vogliamo sempre che sia accessibile.”

E nel processo dimostra qualcos’altro.

Quindi, chiamata torcia chiamata. Il passaggio era più di una semplice cerimonia.

Melissa Rohlin è una scrittrice della Fox Sports NBA. In precedenza aveva coperto la Lega Sports Illustrated, Los Angeles Tempi, notizie della Bay Area e San Antonio New espressi. Seguila su Twitter @ Melissarohl .

