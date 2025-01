Con una svolta scioccante, Liam Coen respinse i Buccaneers per diventare capo allenatore dei Jaguars

Proprio così, Baker Mayfield ha ancora un altro nuovo coordinatore offensivo.

Mercoledì, sembrava che i Tampa Bay Buccaneers avessero evitato quel destino, poiché il coordinatore offensivo Liam Coen, che ha portato l’attacco di Tampa Bay tra i primi cinque nella classifica del 2024, aveva accettato un nuovo contratto che lo manterrà in gioco. Tampa dopo essere stato corteggiato dai Jaguars per il posto di capo allenatore. Una proroga di tre anni lo renderebbe uno dei coordinatori più pagati della lega, secondo quanto riferito con quasi 4,5 milioni di dollari all’anno.

Poi il giovedì è passato e i Bucs non hanno annunciato nessuna notizia entusiasmante per il futuro. Tutto cominciò a svelarsi giovedì sera: il motivo per cui non aveva firmato i documenti era che si trovava a Jacksonville per negoziare un nuovo contratto per diventare il nuovo allenatore dei Jaguars.

Mercoledì, i Jags hanno licenziato il direttore generale Trent Baalke poco dopo che Coen ha ritirato il suo nome dalla posizione di capo allenatore e ha accettato un nuovo accordo con i Bucs. Jacksonville si è poi rimessa in contatto con Coen, promettendogli che avrebbe potuto aiutarlo a selezionare un nuovo CEO come parte degli sforzi per coinvolgerlo a bordo.

Questa era tutta una novità per i Bucs, che si aspettavano che Coen fosse nella loro struttura giovedì per ufficializzare l’estensione. Secondo diversi rapporti, non lo hanno raggiunto tramite telefono o SMS fino alle 17 circa, quando avrebbe parlato con l’allenatore dei Bucs Todd Bowles, che aveva fatto pressioni sulla proprietà della squadra per procurargli un aumento sostanziale per mantenerlo a Tampa.

Ma secondo il Tampa Bay Times, Coen disse a Bowles che uno dei suoi figli si era ammalato e che lui era stato in uno studio medico, menzionando solo brevemente il lavoro con la Jaguar e dicendo che voleva riconsiderare la possibilità. Alle 22:45, aveva informato la squadra che avrebbe accettato un lavoro con i Jaguars, per un valore fino a 13 milioni di dollari all’anno.

La svolta di Coen ha portato via quella che era stata una storia positiva – mantenere un ambito assistente per il secondo anno – e ha invece aggiunto i Bucs a un roster iniziale in crescita che ha vinto quattro divisioni consecutive. Il vicedirettore generale John Spytek ha accettato mercoledì di diventare direttore generale dei Raiders, poiché l’ex quarterback dei Bucs Tom Brady è un proprietario di minoranza. Spytek dice ha firmato un contratto quinquennale con i Raiders giovedì tardi.

Anche i due migliori assistenti difensivi di Bowles potrebbero lasciare: l’allenatore della linea difensiva e coordinatore del running back Kacy Rodgers, che ha lavorato con Bowles per 17 stagioni in quattro squadre diverse, assumerà lo stesso lavoro con i Lions, e Detroit sta intervistando i Bucs . L’allenatore dei linebacker e coordinatore del gioco di passaggio Larry Foote per il suo lavoro come coordinatore difensivo. È anche possibile che Coen porti con sé i collaboratori offensivi dei Bucs, promuovendoli a ruoli più importanti nello staff dei Jaguars.

Solo due settimane fa, Coen aveva parlato candidamente del fascino di diventare capo allenatore, ma la sua relativa pazienza suggerisce che non aveva bisogno di precipitarsi in nessun lavoro, con un lavoro che gli piaceva e la promessa di più successo. .

“Sì, è un sogno”, ha detto. “Dovrebbe accadere quando avrò 39 anni e probabilmente mi divertirò di più della mia vita allenando, lavorando ed essendo qui? No, non significa che debba accadere proprio ora. Ma sì, questo è l’obiettivo. È un obiettivo assoluto, ma come detto prima, questo obiettivo può richiedere del tempo e continuare quello che stiamo facendo.

Questo è il secondo anno consecutivo che Bowles perde un coordinatore offensivo del primo anno a favore di un lavoro da capo allenatore. Un anno fa, Dave Canales è stato assunto come capo allenatore dei Panthers e, con il trasferimento di Coen a Jacksonville, i Bucs sono la prima squadra della NFL a perdere coordinatori offensivi per diventare capo allenatore in stagioni consecutive dal 2013-14. I Ravens, che persero Jim Caldwell contro i Lions e poi Gary Kubiak contro i Broncos, dove avrebbe vinto un titolo del Super Bowl la stagione successiva.

In teoria, il lavoro dell’OC di Tampa è molto migliore rispetto a un anno fa: i Bucs hanno avuto il peggior attacco offensivo della NFL nel 2023, ma sono finiti tra i primi cinque in quasi tutte le categorie nel 2024. Il miglioramento non è stato solo di Coen. , ma miglioramenti alla linea offensiva, incluso il centro rookie Graham Barton, e l’arrivo del rookie running back Bucky Irving, una selezione consensuale di All-Rookie dopo aver corso per più di 1.000 yard nonostante abbia condiviso il carico di lavoro per gran parte dell’anno.

La recente storia lavorativa di Coen suggerisce che non dovrebbe sorprendere il fatto che abbia lasciato Tampa dopo solo una stagione. Nel corso di quattro anni, è passato dai Rams all’Università del Kentucky, di nuovo ai Rams e di nuovo al Kentucky, in parte perché apprezzava la capacità di Tampa di essere un trequartista nel proprio attacco. A 39 anni, sarà uno degli allenatori più giovani della NFL e lavorerà con un giovane e promettente quarterback come Trevor Lawrence, che ha firmato un contratto da 275 milioni di dollari.

Anche i Bucs sono già stati fregati in questo modo. Per due volte la franchigia pensò di aver ingaggiato Bill Parcells come capo allenatore, nel 1991 e nel 2002, ma entrambe le volte cambiò idea all’ultimo minuto. Hanno quasi concluso un accordo con Chip Kelly nel 2012, ma è rimasto in Oregon.

Tampa Bay sta ora cercando di trovare un nuovo coordinatore offensivo, il quarto in quattro stagioni, una mancanza di continuità fin troppo familiare a Mayfield, che ha segnato il record della carriera in touchdown (41) e yard (4.500) con Coen nel 2024. Mayfield ha ha già lavorato con sette coordinatori offensivi in ​​sette anni nella NFL, il nuovo acquisto è l’ottavo, quasi annuale rituale di apprendimento. nuovi reati e adattamento ai nuovi sistemi.

I Jaguars, nel frattempo, sono andati 4-13 la scorsa stagione, ma sono andati 9-8 in ciascuna delle due stagioni precedenti vincendo l’AFC South e un posto wild card nei playoff nel 2022. Ancora trovare il successo con Lawrence, a soli 25 anni, è Coen priorità. L’ex scelta n. 1 è stata limitata a sole 10 partite in questa stagione a causa di un infortunio. Ha lanciato 11 touchdown contro sette intercettazioni e ha vinto solo due delle sue partenze.

Se i Bucs assumessero lo stesso impegno finanziario che avevano previsto per Coen, non mancheranno di candidati meritevoli tra cui scegliere. Potrebbero promuovere all’interno, dando a Mayfield meno tempo per preoccuparsi, o guardare all’esterno per riempire il raro buco nel coordinatore offensivo con un gruppo di giocatori di talento con un successo costante in una divisione facile.

Greg Auman è un reporter della NFL per FOX Sports. In precedenza ha trascorso un decennio a coprire Bucanieri per Baia di Tampa Times e l’Atletico. Puoi seguirlo su Twitter all’indirizzo @gregauman .

