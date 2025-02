Concacaf sta spostando il gioco KC a Miami il 19 febbraio per una tempesta

La prima tappa dell’Inter Miami alla Concacaf Champions Cup contro Sporting Kansas City sarà ora giocata il 19 febbraio dopo che l’organizzazione sportiva ha deciso di rimandare questo evento per 24 ore a causa di condizioni meteorologiche sfavorevoli a Kansas City.

Secondo diversi rapporti meteorologici, la tempesta di neve invernale dovrebbe portare da quattro a sette pollici di neve in tutta la città.

“La decisione di superare la partita è stata presa per preferire la sicurezza di giocatori e fan e in stretto coordinamento con due club e autorità locali”, ha detto Concacaf.

Il nuovo capo allenatore Inter Miami Javier Mascherano ha dichiarato in una conferenza stampa preliminare che entrambe le squadre sono rimaste in comunicazione sulla possibilità di spostare la partita a un’altra data perché entrambi hanno concordato difficoltà a giocare in condizioni difficili.

“Non è solo una questione del gioco, se la neve cade, come si dice cadrà, crediamo che la città crollerà completamente, quindi le persone non saranno in grado di andare in campo, gli approcci possono essere chiusi.

Prima che Concacaf confermasse il rinvio della partita, Mascherano chiarisce Lionel Messi Partecirebbe allo scontro contro lo sport KC indipendentemente dalle condizioni. Il piano di gioco Inter Miami non varierà a seconda del tempo.

“La disponibilità di Messi è al 100% e posso garantire che Leo giocherà”, ha detto.

“Il fatto è che la linea -up e il piano non cambieranno molto, cioè la realtà è tale che cercheremo di essere protagonisti e cercheremo di seguire la stessa linea che abbiamo mostrato durante la preseason. Soprattutto se c’è neve, può danneggiare o condizionare i fatti del nostro gioco, ma ovviamente andiamo con la speranza che saremo in grado di ottenere un buon risultato che ci metterà sulla strada per il gioco. “

L’Inter Miami inizierà ufficialmente la campagna del 2025 mercoledì sera contro lo Sporting Kansas City alle 20:00 ET.

La Major League Soccer ha spiegato lunedì che il OT Miami stagionale contro il New York City FC, attualmente ambientato allo Chase Stadium di Fort Lauderdale, in Florida, continuerà come previsto.