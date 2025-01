Conclusões do Real Madrid x Barcelona: Hansi Flicks ganha o primeiro troféu, o Real Madrid mostra uma ampla gama de preocupações

O Barcelona desferiu no Real Madrid o segundo golpe devastador da temporada neste domingo, ao conquistar uma vitória por 5 x 2 na final da Supercopa da Espanha, que renovou a confiança na liderança do técnico Hansi Flick, ao conquistar seu primeiro troféu no clube.

Kylian Mbappé deu vantagem ao Real Madrid aos cinco minutos. mas uma série de golos no final da primeira parte deu-lhes uma vantagem de 4-1 ao intervalo, enquanto o golo de Raphinha na segunda parte contribuiu para o seu sucesso. O cartão vermelho de Wojciech Szczesny aos 56 minutos, combinado com o gol de Rodrygo aos 60 minutos, complicou um pouco as coisas para o Barcelona, ​​mas eles mal causaram danos suficientes para mudar a vantagem.

As atuações contrastantes também foram emblemáticas nas temporadas de ambas as equipas até agora: enquanto o Barcelona parece revitalizado com Flick no comando, o Real Madrid ainda não fez progressos significativos desde que adicionou Mbappé a uma equipa já repleta de estrelas durante o verão. Embora ainda reste muito tempo na temporada, a final da Supertaça de domingo pareceu um sinal de quão alto o Barcelona pode voar e de quanto trabalho o Real Madrid tem de fazer para se aproximar do sucesso da temporada passada.

Aqui estão algumas conclusões da final da Supertaça de Espanha.

O Barcelona de Hansi Flick consegue (de novo)

Depois dos altos e baixos da temporada passada no Barcelona, ​​foi muito difícil saber o que esperar deles desta vez, independentemente do novo treinador. Após cinco meses de mandato de Flick, é seguro dizer que contratá-lo foi a decisão certa, e não apenas porque ele já conquistou sua primeira medalha de vencedor no novo cargo.

O treinador alemão está a tirar o melhor partido dos seus jogadores, uma tarefa mais difícil do que às vezes parece. Ele tem a vantagem de trabalhar com Lamine Yamal, um talento geracional que se formou perfeitamente da academia para o time titular, mas o aumento na produtividade em todos os níveis é impressionante. Lewandowski está fazendo uma ótima campanha aos 36 anos, mas a estrela da temporada é Raphinha, que agora marca 19 gols com sua dobradinha na final de domingo. O seu sucesso, juntamente com a atuação de outros talentos mais jovens, como Pau Cubarsi e Gavi, permitiu ao Barcelona permanecer competitivo, apesar dos bolsos fundos do Real Madrid e das suas próprias dificuldades financeiras bem documentadas.

O Barcelona de Flick também combinou boa forma com grandes vitórias, um indicador crucial das suas aspirações ao troféu. Eles agora somam duas vitórias por vários gols sobre o Real Madrid nesta temporada, a primeira na goleada de 4 a 0 em outubro, no estádio Santiago Bernabéu, e outra vitória desigual sobre o Bayern de Munique na Liga dos Campeões da UEFA. Esta temporada nem sempre foi perfeita para o Barcelona, ​​mas a equipe de Flick continua superando todas as provas importantes que tem pela frente. Isto faz deles uma das equipas mais emocionantes de assistir na Europa nesta temporada e diz muito sobre o recorde de vitórias do treinador.

O pesadelo defensivo do Real Madrid

O resultado foi um reflexo em partes iguais do poder ofensivo do Barcelona, ​​bem como da negligência defensiva do Real Madrid, que foi difícil de ignorar no domingo.

A equipa de Carlo Ancelotti não é propriamente conhecida por uma estratégia defensiva, mas jogadores como Antonio Rudiger, Aureline Tchouameni e Lucas Vázquez foram expostos em diversas ocasiões quando o Barcelona os superou por cinco. O rival aproveitou erros bobos como a falta de Eduardo Camavinga que resultou em pênalti, bem como os espaços deixados pelos zagueiros (além da absoluta incapacidade de perceber Raphinha logo atrás deles) quando o internacional brasileiro marcou seu primeiro meta.

Também não é propriamente a primeira vez nesta temporada que o Real Madrid paga pelos seus erros defensivos. A derrota por 4 a 0 para o Barcelona no início desta temporada, seguida pela derrota por 3 a 1 para o AC Milan na Liga dos Campeões, demonstra um hábito potencialmente preocupante em jogos importantes, o que pode não ser um bom presságio para o segundo colocado da La Liga. em uma disputa acirrada pelo título.

Os galácticos ainda não clicaram

O Real Madrid posicionou-se como uma equipa quase invencível na última temporada ao conquistar o título nacional e a Liga dos Campeões, sobrevivendo às imperfeições graças a um grupo eficaz de marcadores que o tiraria de problemas. Com Mbappé a reboque esta temporada, parecia que o Real Madrid estava simplesmente a nivelar uma estratégia vencedora, mas a meio da campanha as coisas não mudaram exactamente a seu favor.

Por um lado, jogadores como Mbappé, Vinicius Junior e Rodrygo tiveram um bom desempenho nesta temporada e empataram no domingo em Jeddah. Eles não encontraram exatamente uma maneira de repetir o truque de marcar da temporada passada em dias em que o Real Madrid não merecia vencer, e são apenas alguns membros de um ataque que tem enfrentado dificuldades em várias ocasiões nesta temporada. Depois do gol de Mbappé, por exemplo, não conseguiram muitas chances de ataque e o gol de Rodrygo veio de bola parada que Szczesny sofreu após receber cartão vermelho. Tentaram atacar mais quando jogaram 11 contra 10, mas a estratégia defensiva do Barcelona fez com que o Real Madrid pouco pudesse fazer.

O ataque de alto nível do Los Blancos tem o surpreendente hábito de ficar quieto nesta temporada, como evidenciado pela derrota em outubro para o Barcelona e pela derrota na Liga dos Campeões para o Lille. Parece que o outro sapato finalmente caiu para um Madrid desequilibrado, o que pode custar caro na busca pela conquista de troféus nesta temporada.