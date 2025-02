Condizioni frigide in Inter Miami CCC Win “No Human” – Mascherano

Il capo allenatore Inter Miami CF Javier Mascherano ha descritto le condizioni come “disumane” dopo che la squadra ha vinto 1-0 sulla città sportiva di Kansas City nella prima fase della Concacaf Champions Cup nel primo turno di Mercy Park durante lo zero.

“Sono molto orgoglioso perché penso che sia impossibile giocare in queste condizioni”, ha detto Mascherano in una conferenza stampa dopo la partita. “Non è un uomo, sai, quindi sono molto orgoglioso perché mi hanno dato il 100% con intensità, con molto approccio, quindi siamo felici. Siamo nella metà delle qualificazioni, quindi ora cerca di riposare e poi un gioco molto difficile per noi. “

Editori birichini 2 correlati

Sebbene Concacaf originariamente ha rinviato una partita di 24 ore a causa di molteplici avvertimento su una tempesta invernale che prevedeva tra cinque e sette pollici di nevicate a Kansas City, entrambe le squadre hanno sofferto di un’atmosfera gelida mercoledì sera.

Quando il gioco è iniziato alle 19:00 CT, le temperature a Kansas City hanno colpito cinque gradi Fahrenheit con una sensazione di negativo a cinque gradi Fahrenheit. A metà tempo, le condizioni si sono deteriorate a tre gradi Fahrenheit con una sensazione come un Fahrenheit di otto gradi negativo.

Attraverso il tempo, Lionel Messi Dopo essersi connesso con un compagno di squadra a lungo tempo, è riuscito a segnare la sua prima destinazione ufficiale dell’anno Sergio Busquets E ha finito il gioco con il piede destro in rete.

“Fantastico (obiettivo), penso che forse per le persone che lo sanno, è normale perché ha fatto cose del genere o tali obiettivi 1.000 volte, ma siamo molto fortunati ad averlo nella nostra squadra”, ha detto Mascherano.

In un campo duro e liscio con una temperatura di 3 gradi Fahrenheit, Inter Miami e Sporting Kansas City, hanno cercato di trovare coesione per gran parte della notte a Mercy Park. Foto di Kyle Rivas/Getty Images

Il risultato di mercoledì è il primo trionfo ufficiale per il nuovo manager di Mascheran dopo essere stato nominato ruolo lo scorso novembre per sostituire Gerard “Tata” Martino. Sebbene Mascherano abbia portato la squadra a diverse vittorie durante la preseason, la partita di Coppa Coppa di CONCACAF è il suo debutto nella partita ufficiale.

Lo Sporting Kansas City deve ora ottenere almeno due volte nella seconda fase della serie per avanzare al round successivo al momento della regolamentazione. Il capo allenatore della SKC Peter Vermes ha applaudito ai suoi giocatori per un lavoro ben sottovalutato prima di rivelare che c’era un solo giocatore che poteva cambiare la partita.

“Pensavo che avessimo giocato davvero bene, eravamo molto organizzati difensivamente. Non abbiamo dato nulla.

“Non è solo (quello che fa) per noi, questo è ciò che rende il mondo intero, chiunque gioca contro di lui. Può cambiare il gioco da solo e non ci sono molti giocatori di cui puoi dire nel gioco mondiale e per le generazioni. “

L’Inter Miami ospiterà ora Sporting Kansas City al Chase Stadium di Fort Lauderdale, in Florida, per la seconda fase della prima serie.