Conferenza femminile del basket femminile 2024-25

Il trasferimento della conferenza ha cambiato il panorama del basket del basket nel 2024-25 e mentre l’associazione è cambiata, le aspettative e le forze tradizionali sono rimaste le stesse.

Nonostante alcuni recenti inciampo, la difesa del campione della Carolina del Sud è ancora eccezionale e di nuovo popolare. Juju Watkins è una stella e ha un’altezza USC che il programma non è stato di oltre 40 anni. I cavalli di Troia insieme all’UCLA lo stanno facendo in grandi dieci.

Texas e Oklahoma migliorarono il sec. Notre Dame stimola l’ACC come previsto e Hannah Hidalgo rimane una stella e una minaccia per gli avversari ad entrambe le estremità del pavimento.

Quando si sceglie domenica meno di un mese, i tornei NCAA saranno per lo più assorbiti da quali sono le conferenze di Power 4. Quale delle quattro leghe era la migliore nel 2024-25 e quali offre il maggior numero di post-stagione? Valutiamo le quattro migliori conferenze nel basket universitario femminile.

Temira Poindexter si alza su un enorme blocco per lo stato del Kansas

4. Big 12

Offerte stimate: 7

Seme medio: 6.0

Percentuale di vittoria della non conformità: .775

Valutazione della conferenza pura: 4

Grazie all’emergere della TCU, continuando la coerenza dello stato del Kansas e la stagione sorprendente dell’Oklahoma, sono state somministrate le perdite del Texas e dell’Oklahoma nella SEC. Ciò non significa che mancano questi due – questi grafici avrebbero la possibilità di essere più alti con loro – ma in un grande 12 non è Doom e Darkness.

Indica il credito statale dello Iowa per la pianificazione dei migliori programmi nel paese. Sfortunatamente, i Cicloni hanno perso tutti gli importanti giochi non unconferenze, tra cui focolai televisivi nazionali a UConn e South Carolina. Preseason Big 12 Favorit, ora è appeso all’ormeggio NCAA.

Lo Utah ha dovuto adattarsi a una nuova conferenza e poi ha perso il suo allenatore per due settimane nella stagione quando Lynne Roberts ha accettato Los Angeles Sparks. L’allenatore associato Gavin Petersen si è trasferito su una sedia in panchina e Utes non ha perso il ritmo, ancora in corsa per vincere il titolo di stagione regolare. Viene fornita la quarta apparizione consecutiva del torneo NCAA.

Lo Utah, tuttavia, è l’unico programma in quest’ultima espansione delle scuole espatrienti Pac-12 o delle precedenti aggiunte dei NEU e degli ex team AAC, che hanno aiutato i Big 12. La conferenza è ora profonda solo in numero. Colorado e Arizona sono squadre di bolle marginali in questa stagione. Il resto è stato rilasciato principalmente per le prime sette squadre e cercherà di raggiungere qualsiasi torneo post -stagione.

La Carolina del Nord vince un thriller sull'avversario dello stato NC

3. Acc

Offerte stimate: 9

Seme medio: 5.6

Percentuale di vittoria della non conformità: .754

Valutazione della conferenza pura: 3

ACC ha aiutato la varietà in cima alle ultime stagioni. Notre Dame ha creato Final Fours, ha sofferto per diversi anni sottili ed è ora tornato tra i candidati per il titolo nazionale. Louisville era chi lo indossa standard alla fine dell’ultimo decennio e all’inizio di questo. Virginia Tech era un’élite nell’era di Liz Kitley-Georgia Amoore. NC State ha portato la torcia della conferenza alle ultime quattro della scorsa stagione. Kara Lawson tornò alla corona della lega dopo la ricostruzione permanente del Duca. E anche se un programma si è ritirato in cima, questi programmi sono rimasti un torneo NCAA praticabile e Sweet 16 minacce.

Come Big 12, le nuove aggiunte hanno aggiunto poco all’ACC. Stanford è arrivato al momento peggiore in assoluto per il programma ed è a un ritmo per avere la peggiore stagione da quando è stato ora la prima leggendaria Tara Vanderveer in disparte nel 1985-86. Non era un candidato in AAC prima di entrare in ACC. Cal è stata una piacevole sorpresa e Charmin Smith dovrebbe essere nelle liste dell’anno dell’anno, sia a livello di conferenza che nazionale, ma è probabile che gli Orsi finiscano al settimo o ottavo in campionato con un torneo NCAA simile.

Irish, Wolfpack e Blue Devils, insieme alla Carolina del Nord, tutti saranno popolari per raggiungere il secondo fine settimana della NCAA di quest’anno. Notre Dame, Duke e NC State rappresentano ancora gli ultimi quattro potenziali. Il problema è che c’è un abisso dopo nove offerte NCAA ACC. Tutte e nove le squadre potrebbero finire con record totali inferiori a 0,500. Ci sono troppe notti in ACC.

Georgia Tech, Louisville e Florida State danno ad ACC ACC NCAA la profondità del torneo di cui ha bisogno, e Notre Dame fornisce il potenziale del campionato nazionale per atterrare al 3 ° posto. Ma per la conferenza c’è troppo boom o busto per aumentare.

Lobo loda "semplicemente dominante" Juju Watkins in Win vs.

2. Big Ten

Offerte stimate: 13

Seme medio: 7.1

Percentuale di vittoria della non conformità: .840

Valutazione della conferenza pura: 2

Big Ten è sfuggito al successo del post -stagione per qualche tempo. La lega non aveva un campione nazionale di Purdue nel 1999. Fino alle esibizioni consecutive nel 2023 e nel 2024, Big non è stato negli ultimi quattro di Maryland Terrapins nel 2015, il primo anno di Terps alla conferenza. L’aggiunta di UCLA e USC potrebbe arrivare esattamente al momento giusto. Oltre agli ultimi due anni e Caitlin Clark causato da Hawkeyes, Big non ha avuto un candidato serio per il campionato da anni. Ora ne ha due.

Con il pallone della conferenza fino a 18 squadre, erano previste altre offerte di tornei NCAA, ma Big Té sta per battere il record precedente di sette. Mentre Indiana, Iowa, Minnesota, Nebraska, Oregon e Washington galleggiavano tutto vicino o su una bolla per settimane, si aspettano che la maggior parte di loro crei campi. Big avrà almeno 11 (e probabilmente 12) squadre sul campo. 13. È anche possibile.

Michigan e Michigan State sono stati una sorpresa quest’anno. Kim Barnes-Arico ha rielaborato la sua Wolverina con giovani, un insolito successo nel mondo del portale di oggi e raggiungerà il suo settimo torneo NCAA diretto. Robyn Frarick ha usato una squadra veterana per completare il portale e gli Spartani hanno la possibilità di avere la loro migliore stagione in quasi dieci anni. L’obiettivo sarà quello di penetrare Sweet 16, ma è qualcosa che due programmi sono stati combinati solo tre volte dal 2006.

Maryland e Ohio State hanno mantenuto i loro seggi tra i primi 20 programmi nel paese, ma non è anche selezionato per raggiungere le Final Four. Indiana e Iowa hanno fatto un passo indietro da minacce coerenti per raggiungere il secondo e il terzo fine settimana nelle squadre di bolle. L’Illinois ha ammirevolmente navigato le lesioni di alcuni giocatori chiave, ma probabilmente non abbastanza profondo da raggiungere le regioni. Il Nebraska ha anche subito una perdita enorme quando la grande matricola dell’anno dell’anno scorso, Natalie Potts, ha strappato cinque partite per questa stagione.

Big avrà il maggior numero di offerte, ma la storia di cecchino del post -stagione e molta incertezza su chiunque produca Sweet 16 fuori UCLA e USC per lasciare la conferenza al n. 2.

Vět: Edwards ha una performance di carriera nella vittoria della Carolina del Sud Nad Floridou

1

Offerte stimate: 10

Seme medio: 4.1

Percentuale di vittoria della non conformità: .807

Valutazione della conferenza pura: 1

Big ha più offerte al torneo NCAA, ma nessuna lega avrà semi migliori rispetto al SEC. E nessuna lega ha tre candidati legittimi per il titolo nazionale – LSU, South Carolina Gamecocks e Texas Longhorns – come sec. Fronti di qualità della quantità.

Sei squadre SEC sono state collocate alla prima presentazione iniziale della migliore top-16, che sono state mostrate domenica, e le altre due sono state menzionate. Si tratta di otto squadre SEC tra i primi 18-20 nel paese.

Metriche indietro. Queste otto squadre SEC sono tra le prime 20 rete. Sei fanno parte del 20 Best BPI. Sei delle otto migliori squadre nel programma pulito del programma provengono da Sec.

L’aggiunta di Texas e Oklahomas ha indubbiamente accettato la competizione in SEC a un altro livello, ma c’è di più. I programmi in tutta la lega sono aumentati in questa stagione o negli ultimi anni.

L’Alabama è in posizione per il suo miglior seme NCAA in questo secolo. Ole Miss ha mantenuto il suo miglioramento sotto l’allenatore Yolett McPhee-Mccuin, una ricostruzione che ha iniziato a portare frutta prima di tre stagioni. Kenny Brooks ha rapidamente dato vita al programma del Kentucky, che proveniva da stagioni consecutive perdenti. Vanderbilt sta per creare il suo secondo torneo NCAA di fila dopo che è scomparso otto di fila – e ha uno dei tiratori più elettrizzanti della matricola Mikayla Blakes, che ha guadagnato più di 50 punti due volte in questa stagione.

Queste sono tutte potenziali squadre Sweet 16, insieme a Oklahoma e Tennessee, due squadre che non giocano in stile SEC tradizionale, ma combinate con 16-6 nelle partite Quad 1 e 2.

Non sarebbe sorprendente se la SEC avanzasse cinque o sei squadre in Sweet 16, due nelle Final Four e crearono il campione nazionale per il quarto anno consecutivo.