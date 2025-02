Confetti e palloncini e breakdancers, oh mio! Nick Wright porterà i maestri per festeggiare

I coriandoli verdi e bianchi sono caduti dal soffitto di Caesars Superdome domenica a New Orleans per celebrare la vittoria del Super Bowl LIX nelle Eagles di Filadelfia, ma lunedì l’episodio “First Things First” di FS1 includeva tutte le parti, tutte che erano già state concentrate in giro il rosso e l’oro.

Kotkat è stato incoronato campione del Super Bowl dopo la sua vittoria del 40-22 a Kansas City, ma i macar Fandomi senza pari dell’ospite FTF di Nick Wright hanno causato un po ‘di celebrazione pre -pianificata lunedì durante l’episodio del Super Bowl e il suo ospite, Kevin Wildes e Chris Broussard il loro errore .

“Il nostro programma è un po ‘un angoscia”, ha iniziato Wildes la mostra. “Non abbiamo un budget illimitato. Devi mettere le scommesse sul tavolo. Quindi siamo davvero preparati perché eri così permanente.

“Abbiamo progettato tutto questo () per i Masters e lo faremo ancora … non possiamo restituire nessuna di queste merci.”

E poi il divertimento è iniziato.

Parte 1: coriandoli

I fan di FTF comprendono quanto Wright ha guidato i Masters in questa stagione, e domenica è stato convinto di una squadra guidata da Andy Reid con un sano Patrick Mahomes sotto il centro avrebbe raggiunto una “torba” difficile. Ma come sappiamo ora … aveva torto. Per iniziare le cose, Wildes e Broussard si sono divertiti un po ‘a fare la doccia dal loro ospite con un solenne … o in questo caso … Peccato per i coriandoli … perché ancora una volta è stato pagato.

Parte 2: la band

A Wright fu chiesto quando il sospetto iniziò a insinuarsi nel fatto che i Maestri non sarebbero tornati a casa con un altro premio Lombardi, al quale ha iniziato a rispondere: “10:00 a 0, mi sentivo bene” … prima che avessi precedentemente interrotto il tuo ospite .

Parte 3: palloncini

Perfino Broussard non era pronto per l’assurdo, che cadde dal soffitto mentre Wright cercava di spiegare i suoi sentimenti durante la selezione della seconda partita di Mahomes. Quando l’ospite parlava, le palle rosse e dorate iniziarono a scendere dal soffitto, ma Wright non fu gettato via, spiegando che doveva “fare una passeggiata” durante l’intervallo in cui il punteggio era seduto 24-0, ma lui lui Tornò a “Redsigned Hope”.

Parte 4: breakdancers

Gli adesivi stavano per iniziare mentre Broussard ha continuato il suo shenanigan con il suo prossimo campione.

“Voglio dire questo dal fondo del mio cuore. Non ho mai pensato che in vita mia dire che questi padroni sembravano una frattura”, disse Broussard con un sorriso mentre trascorreva il triangolo dei ballerini in attesa della schiena.

Parte 5: cantanti

Broussard ha dato a Breakdancers “A” la loro esibizione, ma alla fine ha tenuto la presentazione del Maestro “F.” E che modo migliore per colpire il suo punto a casa che far emergere un trio musicale rivestito in giacche di smoking rosso con un gigantesco marchio “F”, cantando la canzone Diss personalizzata a Wright.

Parte 6: trombe

Se Mahomes e i Masters avevano ottenuto una terza vittoria consecutiva del Super Bowl, Wildes disse a Wright di essere pronto per essere un difensore chiamato “Royalty della NFL”, che era un altro suggerimento sulla sorpresa di Wright.

Final: Banners, Greg Jennings Rocky and Perfect Chaos

Come se Wright non ne avesse abbastanza, il suo ospite lo fermò portandolo a rivelare gli stendardi che aveva pianificato di presentare se i Maestri avessero vinto. Quando Wright ha tirato la coperta da tutti gli stendardi, la band di marcia è tornata sul palco con l’ex larghezza della NFL e l’attuale analista della NFL FOX Sports Greg Jenning, coperto da una bandiera delle Aquile … e ovviamente più coriandoli.

Vuoi grandi storie consegnate alla tua casella di posta? Crea o accedi al tuo account Fox SportsE segui i campionati, le squadre e i giocatori per ottenere una newsletter personale ogni giorno!