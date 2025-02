Confronto de 4 nações: EUA, Canadá se reunirão na final após o primeiro confronto cheio de lutas

Os Estados Unidos e o Canadá se reunirão novamente com apostas mais altas depois que um jogo de sábado produziu três lutas, incluindo isso entre Matthew Tkachuk (nº 19) e Brandon Hagel dos Estados Unidos. (Minas de imagens panagiotakis/getty)

A violência estava no cardápio na primeira vez que os Estados Unidos e o Canadá se enfrentaram.

Rediremos a 2ª rodada na quinta -feira, graças à vitória do Canadá sobre a Finlândia na segunda -feira à tarde. O Canadá garantiu uma vitória por 5-3 sobre a Finlândia no jogo de confronto de 4 nações para avançar a final contra os EUA.

O Canadá entrou no jogo de segunda -feira precisando de uma vitória no regulamento para garantir uma viagem ao jogo do campeonato de quinta -feira. UU.

Blood ervas daninhas no jogo 1

Esse jogo reviveu uma rivalidade de hóquei dos Estados Unidos-Canada que mentiu inativa por anos. Os Estados Unidos e o Canadá se reuniram pela última vez nos Jogos Olímpicos de 2022.

No sábado, ele deu os melhores jogadores de ambas as nações seu primeiro olhar um para o outro enquanto representava seus países em anos. O resultado foi três lutas nos primeiros nove segundos do jogo.

Matthew Tkachuk, dos EUA, e Brandon Hagel de Canadá começaram a festa assim que o álbum caiu.

O irmão de Tkachuk, Brady Tkachuk e Sam Bennett, do Canadá, o mantiveram em operação assim que o jogo retomou.

JT Miller, dos Estados Unidos, e Colton Parayko de Canadá deixaram suas luvas na marca de 19:51 do período de abertura.

Finalmente, eles começaram a jogar hóquei e os EUA prevaleceram para garantir seu lugar na final da quinta -feira. Os Estados Unidos jogarão na Suécia na noite de segunda -feira para fechar o jogo de Redondo com qualquer coisa em jogo.

Mackinnon nos EUA

Agora, o Canadá garantiu seu lugar na final. Os canadenses pareciam ir para a vitória enquanto carregavam uma vantagem de 4-0 para o terceiro período do jogo de segunda-feira. Em seguida, eles defenderam uma demonstração de três gols da Finlândia para garantir a vitória.

Nathan Mackinnon de Canadá, que marcou dois gols contra a Finlândia, está pronto para outra oportunidade nos Estados Unidos.

“Para os americanos, gostaríamos de tocá -los novamente”, disse McKinnon após o jogo de segunda -feira. “Sentimos que poderíamos vencer esses meninos. Planejamos jogar um pouco melhor na quinta -feira”.

Qual é o confronto de 4 nações?

O confronto das 4 nações será realizado pela primeira vez este ano, em vez de um jogo de estrela da NHL. Ele tem os melhores jogadores da NHL dos EUA, Canadá, Suécia e Finlândia, enfrentando um torneio de quatro team. Até agora, é seguro chamar o experimento como um sucesso retumbante, pois os jogadores compraram claramente.

Compare com as falhas do torneio All-Star de quatro equipes da NBA no domingo e não é uma secretária eletrônica.

A série muda para Boston após a tensão do Anthem em Montreal

O confronto da USA-Canadá no sábado foi disputado com tensão adicional, graças em parte à abordagem hostil do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, aos vizinhos dos Estados Unidos ao norte. Os fãs de esportes canadenses vaiaram repetidamente o hino nacional dos EUA em eventos esportivos em resposta ao Trump’s Tarifas e ameaçaram onderturas ao anexo do Canadá.

O jogo de sábado foi disputado em Montreal. Os fãs novamente expressaram seu desgosto com uma rodada de vaias durante o hino nacional dos EUA.

O palco mudará na quinta -feira para a vantagem dos Estados Unidos, já que o jogo será disputado em Boston. E julgar por O mercado de ingressos secundáriosOs fãs americanos serão fortemente investidos no apoio da equipe local.