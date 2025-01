Conheça Julian Sayin, o último QB Nick Saban assinou e o aparente herdeiro no trono do estado de Ohio

Nas horas anteriores à eventual vitória do Campeonato Nacional do Estado de Ohio, foi difícil não parar de assistir a um primeiro ano do primeiro ano de frutos do mar de 6 pés 1, jogue a bola.

Passe um minuto assistindo Julian dizer a bola e você entende Por que ele foi classificado como o marechal de campo número 3 na classe 2024De acordo com o 247Sports, apenas atrás do DJ Lagway na Flórida e Dylan Raiola de Nebraska. O jogador Sayin lembrou o explorador na costa oeste, Greg Biggins, era JJ McCarthyIronicamente.

A bola saltou sem esforço de Sayin enquanto mostrava aquecimento preciso de precisão dentro do estádio Mercedes-Benz. Sayin certamente sabia que ele aceitaria uma calamidade, ou uma grande explosão, para que ele realmente jogasse contra Notre Dame no jogo do título, mas mais gosta da parte de um passe perfeito após um passe perfeito nas mãos de seus receptores .

Se o estado de Ohio voltará a esse ambiente no próximo ano, Sayin será um ótimo motivo. Ele não tem o tamanho do marechal de campo de saída Howard (6 pés 4, 235 libras) ou o marechal de cinco estrelas Tavien St. Clair (6 pés 4, 225 libras).

Mas a maneira como Sayin joga a bola e a calma sobrenatural que envolve seu jogo, é fácil imaginar o quão explosiva a ofensiva do estado de Ohio com os receptores estrela Jeremiah Smith e Carnell Tate podem estar retornando a Columbus. Ele parecia o aparente herdeiro da noite em que o estado de Ohio finalmente fez o seu caminho e venceu tudo.

“Jules é uma ótima criança”, disse o marechal de campo do estado de Ohio, Will Howard, para a CBS Sports. “Desde o momento em que entrou, ele tentou ser uma esponja. Ele é um aprendiz rápido e processa muito, muito bom para um primeiro aluno do ano, melhor do que muitos meninos que eu já vi.

“O cara gira uma bola como nunca antes de uma bola. Quando a bola sai da mão, é bonita. Parece muito bom.”

Não era aí que Julian Sayin esperava estar.

Após um processo de recrutamento completo e reflexivo, como é amplamente detalhado no livro “O preço: o que é necessário para vencer na era do caos de futebol universitário“, O nativo da Califórnia escolheu o Alabama na Geórgia, LSU e Penn State. Sayin, cinco estrelas, teve sua escolha de Futebol americano universitário Bluebloods, com alguns como a Penn State prometendo um ponto de partida. No entanto, Sayin se apaixonou pela idéia de jogar por Nick Saban, sabendo que ele teria que competir por tudo o que recebeu. Ele gostou da abordagem comercial de Saban e do coordenador ofensivo que Bill O’Brien adotou durante o processo de recrutamento e acreditava que Tuscaloosa era o melhor lugar para se desenvolver para o desenvolvimento do NFL.

Ele se formou na Carlsbad High School no início do semestre, se matriculou no Alabama e conseguiu praticar com a equipe em sua preparação de Rose Bowl para seu jogo contra o Michigan. Sua família arrancou sua vida na Califórnia e se mudou para o Alabama, pronta para fornecer um sistema de apoio ao seu jovem fenômeno em Tuscaloosa.

E então, em seu primeiro dia de aula no Alabama, seu mundo foi abalado. Saban, o lendário treinador de sete campeonatos nacionais, aposentado. Sayin ficou atordoado.

Ele queria jogar pelo treinador de Saban e o Alabama mal podia esperar para treiná -lo. A esposa de Saban, Terry, até disse a um amigo o dia do jogo do Texas, que queria que eles já tivessem dito na lista para jogar contra os Lonchorns, De acordo com o preço. O Alabama perderia, de 34 a 24 anos, para o Texas mais tarde naquele dia, a pior perda de moradia dos 17 anos de Saban em Tuscaloosa.

Em sua reunião de partida com Sayin, Saban lhe disse que teria uma boa oportunidade de começar a próxima temporada se ficasse no Alabama.

Por outro lado, após a chegada do novo treinador do Alabama, Kalen devia, e sua equipe, Sayin, decidiu entrar no portal de transferência. O ajuste foi sentido para Sayin, que teve uma reunião rápida de dois minutos com Deboer.

“Dois minutos. Ele perguntou como soletrar seu sobrenome. A criança está devastada e não porque precisa de atenção. Ele quer brincar no domingo. Como ele chegará lá quando ele tocou por Nick Saban e o programa, e agora Ele está vendo isso. Karen Brandenburg, mãe de Julian, em “The Price”



Ele tinha um interesse imediato de vários programas, incluindo a USC, mas decidiu sobre o estado de Ohio devido à sua conexão com o dia de Ryan e o novo coordenador ofensivo Bill O’Brien, que dirigiu Point em seu recrutamento no Alabama. Ele se juntou a Columbus para alguns rostos familiares no ex -centro do Alabama Seth McLaughlin e na defensiva do Alabama, Caleb Downs.

O’Brien partia um mês depois para se tornar o treinador do Boston College, embora Sayin já tivesse um relacionamento com seu substituto, Chip Kelly, que o recrutou enquanto ele estava na UCLA.

Foi uma quantidade vertiginosa de mudança para o estudante do primeiro ano da universidade, que deixou o ensino médio mais cedo, viu seu amado treinador atordoar o mundo do futebol universitário com sua aposentadoria e, um ano depois, ele estava se preparando para jogar em um campeonato nacional No país do SC, para uma grande escola.

“Definitivamente um pouco louco, mas eu não poderia ter terminado em um lugar melhor”, disse Sayin à CBS Sports. “Dia do treinador, o treinador Kelly faz um bom trabalho treinando os zagueiros, então eu grato deles”.

Ohio State Kelly Chip no topo da lista para várias equipes da NFL que precisam de coordenador ofensivo Jonathan Jones

Kelly, cuja decisão de deixar a UCLA para o estado de Ohio Funcionou magnificamenteEle foi perguntado antes do jogo para o título de segunda -feira sobre o que poderia ser o telhado de Sayin. O coordenador ofensivo do estado de Ohio se apressou em elogiar efusivamente o verdadeiro aluno do primeiro ano.

“É tão alto quanto ele quer que seja”, disse Kelly. “Acho que ele é um jogador tremendamente talentoso. Ele tem uma ótima ética de trabalho. Estamos empolgados com ele”.

Sayin viu ações no dever do ciclomotor em 2024, tentando 12 passes. Getty



Sayin chegou ao estado de Ohio pronto para competir, mas sabia que as possibilidades de iniciar seu primeiro ano seria difícil. Os Buckeyes já haviam trazido Howard do estado do Kansas, eles tinham o campo substituto de Devin Brown para ir e assinar a Air Noland no marechal de quatro estrelas da mesma classe que Sayin.

Um ano depois, os três se foram. Howard vai para NFL Depois de vencer tudo, Brown foi transferido para Cal e Noland vai para a Carolina do Sul. Desta vez, ele terá que competir contra o aluno do segundo ano de Red T -Shirt Lincoln Kienholz e o verdadeiro aluno do primeiro ano Tavien St. Clair, um recruta dos 5 melhores na classe de recrutamento de 2025.

Não espere por nenhuma bravura pública de dizer antes do dia anunciar uma manchete. Sayin é uma voz suave, mas tem uma confiança descontraída, Timothee Chalamat, para ele. E quando você o vê jogar a bola, sabe por que ele não tem que dizer muito sobre si mesmo.

Mesmo assim, ele diz que está focado em se tornar um líder melhor e marechal de campo antes da temporada de 2025 do estado de Ohio, que com Arch Manning e Longhorns do Texas se aproximam. O primeiro ano do aluno de uma camisa vermelha está muito ciente da oportunidade à sua frente e de tudo o que vem por ser o campo firme dos Buckeyes.

“É obviamente um ótimo trabalho”, disse Sayin, “e estou animado para competir na baixa temporada e melhorar todos os dias para ser o melhor cara que posso”.

Howard aguarda uma concorrência difícil entre Sayin, St. Clair e Kienholz e elogia a qualidade daquela sala QB. No entanto, ele acredita que Day e Kelly sabem o que eles têm em Sayin.

“Eles têm um plano para ele ter um pouco de peso e endurecê -lo um pouco e ter pronto para intervir e ser o cara no próximo ano”, disse ele.

Após uma abordagem no estilo “Last Dance”, que manteve vários contribuintes importantes, como Jack Sawyer e Emeka Egbuka em Columbus, para uma corrida final em um título, o estado de Ohio tem muito a substituir para a próxima temporada.

No entanto, ter Smith e o melhor receptor do país como um verdadeiro aluno do primeiro ano é o melhor código de truques. A entrada A classe de portal de transferência de status de Ohio tem algum bom obtido. Howard ficou empolgado com a asa que entra em Purdue Max Klare (“Será uma besta absoluta”) e o corredor da Virgínia Ocidental, CJ Donaldson (“Ele nos arranhou quando estava no estado do Kansas”). Tate poderia ser o melhor receptor nº 2 do país, assim como Egbuka, enquanto o receptor júnior de Brandon Iniss parece pronto para dar um salto, também E ele disse ao 247Sports que se sentia seguro em seu próximo papel.

“Existem criadores de jogos em todos os lugares”, disse Howard.

Se Sayin é o que leva a esse grupo, será o marechal de campo titular mais jovem do estado de Ohio desde que o dia optou pelo CJ Stud em 2021. O último marechal de campo que Nick Saban assinou estará pronto para o momento.