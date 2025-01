Conheça Maya Jama, seu trabalho, Instagram e muito mais

Maya Jama será a próxima apresentadora do Love Island.

Maya Jama e Ruben Dias estão namorando atualmente. A estrela do Manchester City e o apresentador do Love Island estão “namorando secretamente há um mês”.

Foi revelado que o casal jantou junto na festa na ilha de Ibiza na passagem de ano. Diz-se que o relacionamento está se desenvolvendo há algumas semanas, mas nenhum deles abordou sua suposta conexão ou compartilhou fotos deles juntos nas redes sociais.

O internacional português Dias viu pela primeira vez o apresentador de TV Jama durante o MTV Europe Music Awards, que aconteceu em Manchester em 10 de novembro de 2024. Jama estava vestindo uma roupa inspirada no famoso conjunto de alfinetes de segurança de Liz Hurley de “Four Weddings” de 1994 e um funeral.

Uma fonte disse ao The Sun: “Maya e Rubén trocaram detalhes nos EMAs e conversaram desde então, mas as coisas melhoraram no início de dezembro. Quando Rubén se machucou e teve que perder as movimentadas partidas de Ano Novo, aproveitou a oportunidade para conhecer Maya na Espanha em 2025. Passar a véspera de Ano Novo juntos foi um verdadeiro avanço no relacionamento deles. “Eles se dão bem e formam um lindo casal, mas ainda é cedo.”

O Sun afirma que Jama, que terminou com a lenda do rap Stormzy em julho do ano passado, e Dias, que terminou com a concorrente da Love Island, Arabella Chi, em janeiro de 2024, estão namorando “secretamente” há um mês depois, para despertar o interesse inicial.

Instagram de Maya Jama e muito mais

Maya também é famosa no Instagram com mais de 3,2 milhões de seguidores, ela é uma celebridade conhecida e apresentará a próxima série All-Stars de Love Island.

Em poucos dias, Maya, que acaba de ser revelada como a mais recente palestrante do The Masked Singer da ITV, irá à África do Sul para apresentar a segunda série All-Stars de Love Island. Durante um mês ele se estabelecerá na Cidade do Cabo.

“Trinta é um marco” Maya disse, revelando que seu próximo relacionamento romântico seria com o cara com quem ela planeja se casar. “Embora esteja muito feliz agora, quero me casar e constituir família com a próxima pessoa que encontrar.”

