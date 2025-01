Conheça o capitão de todos os times da Liga Indiana de Hóquei Masculino de 2024-25

Harmanpreet Singh será o capitão do Soorma Hockey Club na Hockey India League.

A Hockey India League 2025 está fazendo seu tão esperado retorno após um hiato de sete anos, com a última edição sendo realizada em 2017. O torneio renovado contará com oito equipes: Delhi SG Pipers, Hyderabad Toofans, Kalinga Lancers, Rarh Bengal Tigers, Soorma . Clube de Hóquei, Dragões Tamil Nadu, Equipe Gonasika e UP Rudras.

À medida que aumenta a expectativa para o torneio, que acontece de 28 de dezembro a 1º de fevereiro, vamos dar uma olhada mais de perto nos capitães das oito franquias:

Capitães de todas as equipes da Liga Indiana de Hóquei Masculino de 2024-25

1) Delhi SG Pipers, capitães: Shamsher Singh, Jacob Whetton

O meio-campista indiano Shamsher Singh e o atacante australiano Jacob Whetton foram eleitos co-capitães do Delhi SG Pipers. Singh foi membro das equipes indianas dos Jogos Olímpicos de Tóquio e Paris que conquistaram medalhas de bronze. Além disso, Singh foi um membro vital da seleção indiana nos Jogos Asiáticos de 2022, onde a Índia fez uma campanha notável, conquistando o ouro e recuperando o título do Japão.

Por outro lado, Jacob Whetton, um dos jogadores com mais partidas pelos Kookaburras, com 280 partidas e 79 gols, foi fundamental para ganhar a prata nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020. Além disso, ele fez três partidas olímpicas e é triplo nos Jogos da Commonwealth. medalhista de ouro. . Notavelmente, ele anunciou sua aposentadoria do hóquei internacional antes de aparecer na Hockey India League 2025.

2) Hyderabad Toofans, Capitão – Sumit Walmiki

O prolífico meio-campista indiano Sumit Walmiki foi nomeado capitão do Hyderabad Toofans para o HIL 2024-25. Desde que estreou pela seleção principal em 2017, ele fez 151 partidas internacionais pela Índia. Um jogador-chave nas campanhas de conquista do bronze nas Olimpíadas de Tóquio 2020 e Paris 2024, ele foi contratado pela Toofans como um de seus jogadores mais caros por impressionantes Rs. 46 lakh.

3) Lanceiros Kalinga, Capitão – Aran Zalewski

Os Kalinga Lancers, vencedores da Hockey India League 2017, serão liderados pelo ex-co-capitão australiano Aran Zalewski. Os Lancers fortaleceram seu elenco para o HIL 2024-25 trazendo o experiente jogador Kookaburras por Rs 27 Lakhs durante os leilões. Ele foi fundamental para a conquista da medalha de prata da Austrália nas Olimpíadas de Tóquio em 2020.

Algumas de suas outras conquistas incluem fazer parte das equipes vencedoras da medalha de ouro na Copa do Mundo de 2014, na Copa da Oceania (2013, 2015, 2017, 2019 e 2023), no Troféu dos Campeões (2016, 2018) e nos Jogos Olímpicos. Comunidade. (2014, 2018 e 2022).

4) Tigres de Bengala Rarh, Capitão – Rupinder Pal Singh

O ex-astro internacional indiano do hóquei em campo, Rupinder Pal Singh, foi eleito capitão do Rarh Bengal Tigers. Rupinder, que desempenhou um papel crucial na conquista da medalha de bronze do país nas Olimpíadas de Tóquio em 2020, foi comprado por uma quantia de Rs. 12,5L durante leilões. Conhecido por suas excepcionais habilidades de arrasto, o jogador de 34 anos marcou 234 gols em 223 partidas ao longo de seus 11 anos de carreira internacional.

5) Soorma Hockey Club, Capitão – Harmanpreet Singh

O Soorma Hockey Club recebeu um impulso significativo durante o leilão da Hockey India League 2025, quando comprou o capitão do time de hóquei masculino indiano Harmanpreet Singh por uma quantia impressionante de ₹ 78 lakh, tornando-o o jogador mais caro no leilão deste ano. O jogador de 28 anos, que atua como zagueiro, é conhecido por suas habilidades de drible e arrasto.

Harmanpreet foi um membro fundamental na conquista do bronze nas Olimpíadas de Tóquio em 2020 e foi capitão da Índia para ganhar outro bronze nas Olimpíadas de Paris em 2024. Além disso, ele foi crucial nas performances de conquista de medalhas da Índia nos Jogos Asiáticos, nos Jogos da Commonwealth e na Ásia. Troféu dos Campeões, entre outros. outros.

Notavelmente, Harmanpreet também foi capitão da seleção indiana da Copa do Mundo Juvenil que conquistou o ouro na edição de 2016, realizada em Lucknow.

6) Dragões Tamil Nadu, Capitão – Amit Rohidas

Amit Rohidas foi nomeado capitão dos Dragões Tamil Nadu. Amplamente considerado um dos melhores corredores do mundo, o jovem de 31 anos conquistou duas medalhas de bronze olímpicas, representando a Índia nos Jogos de Tóquio 2020 e Paris 2024. Com mais de 200 participações em sua carreira internacional, ele foi um atleta. figura-chave do time indiano de hóquei durante anos.

7) Equipe Gonasika, Capitão – Manpreet Singh

Manpreet Singh, ex-capitão do time indiano de hóquei masculino, liderará o time Gonasika na Hockey India League 2024-25. Ele foi escolhido pela equipe por incríveis Rs. 42L durante os leilões HIL. Ele atuou como capitão da equipe masculina que conquistou um bronze histórico nas Olimpíadas de Tóquio em 2020 e foi membro integrante da equipe olímpica de Paris que conquistou outro bronze.

Além disso, Singh desempenhou um papel crucial nas conquistas de medalhas da Índia nos Jogos Asiáticos, no Troféu dos Campeões Asiáticos, nos Jogos da Commonwealth e em outros torneios importantes.

Leia também: Liga Indiana de Hóquei Masculino 2024-25: programação atualizada, jogos, resultados e detalhes de transmissão ao vivo

8) UP Rudras, Capitão – Hardik Singh

Hardik Singh, que serviu como deputado da Índia durante as Olimpíadas de Paris 2024, foi anunciado como capitão do UP Rudras. O meio-campista indiano foi contratado pela franquia de Lucknow por incríveis Rs. 70 litros.

Quando a Índia conquistou o bronze nas Olimpíadas de Paris, Hardik tornou-se duas vezes medalhista olímpico e também fez parte da equipe vencedora da medalha de bronze nas Olimpíadas de Tóquio. Além disso, o jovem de 26 anos é medalhista de ouro nos Jogos Asiáticos e medalhista de prata nos Jogos da Commonwealth.

Para mais atualizações, siga Khel agora em Facebook, Twittere Instagram; baixe Khel agora Aplicativo Android qualquer aplicativo iOS e junte-se à nossa comunidade em WhatsApp & Telegrama