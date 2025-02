Depois de meia década de basquete universitário, com apenas um punhado de estudantes de primeiro ano que mudam o jogo, esta temporada é diferente. Do Cooper Flagg de Duke e sua aula de primeiro ano carregada para Tre Johnson, do Texas, os primeiros jogadores de ano estão tendo um impacto generalizado em todo o esporte.

Um dos mais produtivos entre eles é a rainha Derik de Maryland. O homem de 6 pés e 10 polegadas do leste de Baltimore está demonstrando ser tão versátil quanto qualquer jogador de seu tamanho, com média de 16,1 pontos, 8,8 rebotes e 2,1 assistências. Contra a competição mais difícil, esses números aumentam mais: 23,7 pontos e 13,0 rebotes nos últimos três jogos, pois ajuda a levar Maryland a um ranking que coincide com suas vitórias totais: 20, com um jogo em casa na quinta -feira à noite contra a USC (20:30 (20:30 ET, FS1).

A última vez que os Terrapins tiveram uma vitória no jogador do primeiro ano pelo menos cinco honras do primeiro ano da semana no jogo da liga, como Queen fez, o ano foi 1994 e esse jogador foi Joe Smith, que ele ficou no College Park para dois anos antes de não gastar não. . 1 em 1995 NBA Draft.

Mesmo que Queen não acabe sendo um material de pick-end como Smith, ele quase definitivamente estará no campus dois anos. Em 20 jogos, é óbvio que é um talento no nível da loteria. A treinadora de Maryland, Kevin Willard, acredita que não deixará o top 10 e me disse que acredita que a rainha está sendo discriminada pelos exploradores, mesmo quando suas ações continuarem aumentando. Parte disso ocorre porque a rainha completou 20 anos no final de dezembro, que é anormalmente antiga para um jogador da Universidade de primeiro ano. Liste mais recentemente 244 libras, quase 20 caíram desde o verão passado. Um pouco mais de condicionamento, muito menos comida e água potável constantemente. Parece se transformar para melhor para a semana.

“Se fosse europeu e branco, seria a primeira escolha no draft”, disse Willard à CBS Sports. “É um pouco penalizado porque não tem o melhor atletismo. Ele tem melhores habilidades de gerenciamento de bola do que a maioria dos guardas, é como um relógio de 15 anos por causa do fato de que você conhece e entende o jogo”.

Apenas dois Frosh classificam entre os dois primeiros da equipe nas cinco principais categorias estatísticas. Um deles, Flagg, parece destinado a ser a escolha número 1.

“Eu nunca serei a pessoa mais rápida da quadra, apenas tento correr minha velocidade”, disse Queen à CBS Sports. “Estou melhorando nisso, mas não sou atlético como todo mundo, rápido como todos. Então, só tento jogar minha velocidade, e parece que não jogo duro, mas sinto que faço isso”.

Queen é um relógio irresistível, ajudado por algo como uma aparência exclusiva de alfaiataria. Ele me disse que não gosta da sensação de mangas de compressão nos braços, então ele usou camisas de treinamento ensacadas há anos.

“Acho que não perdi um dia usando isso na prática”, disse ele. “Eu acho que é pilhagem de gotejamento.”

Além desse saque, os shorts da Queen são direcionados aos últimos níveis de tempo observados em destaque por volta de 1988, e sua sempre visível a boca faz a compulsão de Steph Curry parecer um manso comparado.

Mas há razão para isso.

“Quando meu bico não está mastigando, é difícil me ouvir em defesa”, disse ele. “Se você está lá dentro, meus colegas de equipe e treinadores não sabem o que estou dizendo.”

Queen começou a jogar basquete pouco antes de ter 7 anos, diz ele. Quando ele estava na sétima série, ficou claro que ele era o melhor filho da escola depois de jogar em um torneio na área de DC em que ele e sua equipe simplesmente criticaram a competição. Todo mundo sabia que ele era o melhor jogador lá, e foi aí que sua reputação começou em Greater DC e Baltimore.

A rainha melhorou em um ritmo progressivo ao jogar constantemente no playground a menos de 200 metros de sua casa às segundas, quartas e sextas -feiras, geralmente indo contra as crianças dois ou três anos mais velhos. Seu tribunal de bairro tinha uma vantagem tripla de um lado que a rainha odiava, mas ajudou a aperfeiçoar seu tiro no meio. A superfície “era concreta com rachaduras e cimento desordenado”.

A rainha estava ligada como uma perspectiva de cinco estrelas para seu primeiro ano e logo foi recrutada para jogar na prestigiada Academia Montverde (Flórida), mas sua mãe Lisa não deixou esse jovem sair de casa. Eu estava confortável com ele quando a rainha era júnior.

Futuro NBA Ele escolhe Flagg, Liam McNeeley, Asa Newell e outros foram seus companheiros de equipe em uma das melhores escolas do ensino médio da história recente, que incluiu dois campeonatos nacionais. (Queen e McNeeley falam várias vezes por semana e fazem os outros comentários sobre os jogos de sua equipe).

Esse ganho helicou a rainha para aumentar para o que tem sido uma transição especialmente suave para o basquete universitário. Ser um pouco mais velho o ajudou a se adaptar e fez de Maryland um fator como resultado. Mas, apesar de seu sucesso, é praticamente humilde com uma culpa. Você pode encontrar um compromisso dele falando sobre o jogo dele nesta história, mas não o encontrará. Ele sabe que está jogando bem, mas ainda não está no nível que deseja. Quando nos sentamos e conversamos em janeiro, ele refletiu mais sobre a má viagem da costa oeste a Washington e Oregon do que a maioria das coisas.

“Acho que estou um pouco atrás, porque ainda cometo erros da escola primária”, disse Queen.

Seu dom de visão e passe antecipatório às vezes podem ser contraproducentes. Ele me disse que às vezes luta contra seus instintos porque está à frente da peça, antes de seus companheiros de equipe. O que poderia estar lá para um jogador da NBA de 27 anos não se traduz o tempo todo em um tribunal universitário.

“É, com muito, o melhor jogador que eu treinei”, disse Willard. “O que o torna tão único é que ele é uma criança tão boa. Não há merda. Ele simplesmente ama Ring tão divertido fora da quadra.

Willard, 49 anos, treinou Iona, Seton Hall e Maryland durante 18 temporadas. Ele nunca teve uma ofensiva tão eficiente quanto esse (120,9 pontos por 100 posses) e, embora suas cinco iniciais estejam entre as mais equilibradas e confiáveis ​​do país, a rainha é o centro da operação, porque ninguém é usado de mais maneiras de mais maneiras no sistema Willard.

“É como ter um proprietário de 6 a 11”, disse Willard. “Podemos ISO, podemos publicar, podemos percorrer a ofensiva. Ele conhece todas as jogadas de cada posse. Diga-me o último tipo 6-11 na universidade que poderia fazer isso?”

Tudo está se juntando, o que poderia levar Maryland a ser uma das equipes de moda quando março chegar. Terrapins estão revisando as realizações da semana em que não fizeram há muito tempo, mesmo tendo o melhor delas em uma temporada em cinco anos.

Contra Rutgers em 9 de fevereiro, Queen fez 29 pontos em sua carreira, juntamente com 15 rebotes e cinco assistências. Ele é o único aluno do primeiro ano em esportes em 15 anos com um jogo de 25/5/5. E com cinco 20 e 10 jogos, Queen é o único Frosh com tantos nesta temporada.

A única coisa que a rainha não faz: atirar às 3. São 2 de 22 nesta temporada. Você tem certeza de que virá com seu jogo, ele está apenas em um cronograma diferente.

“Eu só tenho que ver o próximo”, diz ele com a fria confiança de um veterano da NBA de Cézzo. E há aquele carisma natural novamente. É como ele joga na quadra. É por isso que os Terps são quem são.

“Não há negatividade ao seu redor e é por isso que as pessoas são atraídas”, disse Willard. “Minhas bolas começaram impiedosas durante os jogos e é muito divertido, porque um garoto de 50 anos nem sabe como estourar minhas bolas, mas esse ano de 20 anos sabe como no momento certo no tom certo”.

Com o Syracuse no início deste ano, quando Queen lançou um passe de no LOB para um companheiro de equipe, apenas o passe falhou e Willard o tirou do jogo instantaneamente, o que levou a essa troca de compartimentos amigáveis.

“Que tipo de f —— acontece o que é isso?” “Você teria pensado que era um ótimo passe para-se pegá-lo e mergulhar.” “Você está certo. Agora sente.”

Willard se lembra das pessoas no ouvido na primeira fila rindo.

“Ele recebe meu tom, meu humor, meu sarcasmo, usa meu idioma quase literalmente e voltou para mim em dois segundos”, disse ele. “Cada jogador tem seus problemas. Essa criança não é muito difícil de explicar se você realmente não o conhece. Ele está muito feliz. Estou jogando aros hoje, estou na faculdade.”

A rainha gosta, então vamos desfrutar, porque em uma temporada pontilhada com os primeiros alunos de ano que são vistos, ele ainda encontra uma maneira de destacar. Nesse momento, rotularia o Terps como um sono final quatro, mas se sua linha de tendências continuar aumentando, a rainha e a companhia lançarão esse rótulo para a primeira semana de março.

Este artigo foi uma refeição a ser retirada do relatório do tribunal, o caderno semanal de basquete universitário do escritor sênior/CBS Sports Matt Norlander.