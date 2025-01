Connor Bedard Nets sottolinea l’obiettivo quando vince Chicago Blackhawks

Tampa, la Florida-Connor Bedard ha segnato da un angolo apparentemente impossibile, Arvid Soderblom ha fermato 34 colpi e Chicago Blackhawks ha battuto Tampa Bay Lightning 4-1.

Anche Landon Slaggert, Ryan Donato e Teuvo Terravainen hanno segnato per Chicago, che ha vinto per la terza volta in 18 partite in questa stagione quando si è fermato dopo il primo periodo.

“È ovvio che è stato un grande gioco per loro”, ha detto Bedard a Postgame nella Chicago Sports Network con un riferimento a Lightning. “È una gara piuttosto stretta per il gioco. Hanno giocato duro e abbiamo giocato duro. Abbiamo molto orgoglio. Ma è divertente. “

19 -Year -old Bedard, selezione totale n. Stava guidando in fondo al cerchio destro prima di sparare un colpo su una piccola finestra che ha fatto il giro del portiere Jonas Johansson e ha colpito il palo sinistro per i 14 di Bedard. L’obiettivo della stagione.

“Ho visto abbastanza spazio per far entrare il disco”, ha detto Bedard dell’angolazione che ha portato all’obiettivo. “Era tardi nel gioco di potere e ho pensato di farlo. Ho provato il colpo un milione di volte e alla fine ne ho messo uno.

Johansson si è concluso con 16 risparmi. Brayden Point ha segnato all’inizio del primo periodo per Tampa Bay, che ha perso quattro su cinque.

Slaggert ha dato Blackhawks in anticipo alla fine del secondo periodo e Donat ha segnato nel mezzo del terzo. Teravainen ha aggiunto una rete vuota e Soderblom ha durato tutto.

“Era incredibile, ogni partita”, ha detto Bedard sul suo portiere. “Abbiamo così tanta fiducia in lui. Ma pensavo che il nostro gruppo avesse giocato bene. … in modo che possiamo venire qui e vincere? È enorme. “

Chicago è partito sulla strada con sette partite (0-6-1). La sua ultima vittoria lontano da casa è stata il 9 dicembre a New York Rangers.

Il portiere Lightning Andrei Vasilevskiy ha perso la partita con la malattia e il deposito di emergenza di 27 anni Kyle Konin vestito per la sua quarta partita NHL.

Associated Press ha contribuito a questo rapporto.