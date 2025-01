Connor McDavid degli Oilers e Tyler Myers dei Canucks rischiano la squalifica

Il capitano di Edmonton Connor McDavid e il difensore di Vancouver Tyler Myers avranno sabato udienze disciplinari con la lega per le loro azioni nella vittoria per 3-2 dei Canucks sugli Oilers sabato.

Il Dipartimento per la sicurezza dei giocatori della NHL ha annunciato domenica che le date e gli orari delle udienze non sono stati ancora fissati.

Entrambi i giocatori rischiano una potenziale squalifica dopo aver pareggiato i rigori nei caotici secondi finali della partita di Vancouver.

Sono scoppiate diverse mischie e McDavid è stato penalizzato per aver effettuato un controllo incrociato su Conor Garland di Vancouver, mentre Myers è stato penalizzato per aver effettuato un controllo incrociato su Evan Bouchard di Edmonton.

Connor McDavid di Edmonton ha pareggiato un rigore per aver effettuato un controllo incrociato su Conor Garland di Vancouver durante la partita di sabato. È stato sospeso solo una volta nei suoi 10 anni di carriera nella NHL. Foto di Bob Frida-Imagno

McDavid (28) ha 65 punti (20 gol, 45 assist) in 43 partite. Il tre volte vincitore dell’Hart Trophy sabato ha collezionato 15 minuti di penalità dopo essere entrato nella serata con solo 14 minuti in stagione.

“Connor è frustrato e prenderà in mano il suo bastone”, ha detto l’allenatore degli Oilers Kris Knoblauch. “È frustrato perché siamo sotto di un gol e il miglior giocatore del campionato è trattenuto per 15 secondi.

L’unica sospensione di McDavid nei suoi 10 anni di carriera è stata una squalifica di due partite nel febbraio 2019 per un controllo illegale della testa contro il difensore dei New York Islanders Nick Leddy.

Myers, 34 anni, ha segnato 13 punti (due gol, 11 assist) e 54 minuti di rigore in 45 partite, di cui 17 sabato.

Myers era stato precedentemente sospeso per tre partite per boarding nel 2012 e tre partite per un colpo alla testa nel 2014.