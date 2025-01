Connor McDavid è secondo dietro Wayne Gretzky nella lista dei punteggi degli Oilers

STRADA. PAUL, Minnesota – Connor McDavid continua a stabilire record e a scalare le classifiche dei punteggi.

McDavid ha segnato due gol e un assist nella vittoria per 5-3 degli Edmonton Oilers contro i Minnesota Wild mercoledì sera, superando Jari Kurri per il secondo maggior numero di gol in carriera nella storia di Edmonton. McDavid, tre volte vincitore dell’Hart Trophy come MVP della lega e cinque volte campione di punteggio, ha 1.044 punti nei suoi 10 anni di carriera, dietro solo a Wayne Gretzky nella lista della franchigia.

Kurri ha segnato 1.043 punti nei suoi 10 anni con gli Oilers, la maggior parte dei quali in linea con Gretzky. Gretzky, il capocannoniere della carriera della NHL, ha segnato 1.669 punti in nove stagioni a Edmonton.

“Prestazione davvero notevole”, ha detto l’allenatore degli Oilers Kris Knoblauch. “Per lui entrare a referto così velocemente come ha fatto, e all’interno di un’organizzazione che ha così tanti grandi giocatori. Ho visto così tante cose straordinarie da lui. È un giocatore straordinario e un grande compagno di squadra. Ho detto: ‘Don non sorprenderti se sei dentro, spesso sorprende a quell’età, ma è una bella prestazione per lui e i ragazzi sono molto orgogliosi di lui.”

Il secondo gol di McDavid è stato un momento clou. Ha lanciato il disco da un’angolazione stretta e lo ha sollevato sopra il portiere del Minnesota Filip Gustavsson senza molto spazio.

McDavid non ha parlato con i giornalisti dopo la partita. Nel secondo periodo, è stato coinvolto in uno scontro con l’attaccante del Minnesota Marcus Johansson in cui il gomito di McDavid ha colpito Johansson in faccia. Il rigore non è stato fischiato, ma ha scatenato una rabbia selvaggia.